2023工具博覽會樹德主推高效率工作站

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樹德企業展出專業工業收納配備，主推高效率工作站系列，消光黑粉體烤漆呈現內斂沉穩的美學設計，讓工作站擁有出色的表面抗括能力，除了優異的功能性還能針對不同風格打造空間美學，使用上帶來更多彈性與實用性。

2023「台灣國際工具博覽會」將於04至06日在臺中國際展覽館登場。國內工業收納指定品牌樹德企業，做為台灣工業收納製造大廠，持續為業界提供重工、辦公收納的解決方案，面對產業的需求日新月異，持續改革創新因應市場的挑戰，以靈活的產品應用打造符合市場趨勢的解決方案。

樹德企業展出專業工業收納配備，主推高效率工作站系列，消光黑粉體烤漆呈現內斂沉穩的美學設計，靈活擴充的特性不論是零件櫃、置物櫃、荷重工作桌、抽屜櫃、背掛板、照明設備等，皆適合在各種車庫、車間、工廠或維修站使用。整體粉體烤漆支架，讓工作站擁有出色的表面抗括能力，在荷重工作桌的選配上，更可以因應不同的使用程度搭配桌板材質，除了優異的功能性還能針對不同風格打造空間美學，對於微型工作室或一般家庭的使用上帶來更多彈性與實用性。

樹德企業董事長吳宜叡強調，循環永續的意識抬頭，傳統產業數位轉型智慧製造刻不容緩，斥資25億打造的「樹德半山夢工廠」擴展原本的塑膠及鈑金產線，引進CMH中央供料系統、ASRS自動立體倉儲系統、APCS自動烤漆粉體塗裝系統，更於半山夢工廠整體建築融入專利水冷式循環系統、雨水回收系統及太陽能光電等三大綠色建築工法，對環境永續的堅持，讓半山夢工廠在2020年與2021年連續獲得「DFA亞洲最具影響力設計獎(Design for Asia Awards) 」優異獎及「IDA國際設計獎(International Design Awards) 」銀獎殊榮肯定，在國際舞台上讓世界看見台灣的永續理念及設計實力。

2023年10月04日至10月06日於臺中國際展覽館J32攤位，帶上半山夢工廠無畏的勇氣，展出高荷重型工具櫃、工業效率工作站、刀具存放車、專業重型工具車、零件快取架、耐衝擊分類置物整理盒等專業型工業收納系列產品，邀請大家至現場鑑賞體驗，商品詳細資訊請上樹德官網：www.shuter.com.tw。