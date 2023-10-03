陳立委｜月線若能站穩 留意三檔題材股

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近期美國會通過臨時支出法案，避免聯邦政府關門，讓政府可營運到11月17日，這對美國及全球股市是個好消息，不過，由於美債殖利率持續在高點徘徊，昨日美股四大指數漲跌互見，多頭走勢暫時休息。

台股指數今以16,520點開出，盤中一度攻上紅盤之上16,571點，但盤中開始有獲利了結賣壓出現，短線上較難看到大多頭走勢，先觀察指數月線是否能站穩，才有機會持續往上攻堅。

產業方面，今日化工類股、記憶體類股、矽光子類股及車用零組件類股表現不錯，主要是第四季前景是看好成長。而AI類股則是漲跌互見，主要是因為昨天已大漲，加上美國擬收緊對中國AI晶片出口限制，今日漲勢受阻，不過AI仍是未來主流，投資人仍可留意基本面佳的AI股。

隨著9月營收開始陸續公布，只要營收持續成長的績優股，股價自然上漲的機率也會較高，投資人操作上可選基本面佳，且未來產品訂單能見度高的個股，如：

1. 晶豪科（3006）：去年全年EPS 3.71元，上半年EPS -1.68元，前8月營收較去年同期成長-38.36％。晶豪科為隨機存取記憶體及快閃記憶體IC 設計公司，積極切入車用及電動車記憶體，在韓國大廠減產效益奏效帶動下，已看到記憶體價格出現止跌態勢，近期需求回升，訂單急速成長，預估第四季營運可望否極泰來。

2. 聯發科（2454）：去年全年EPS 74.59元，上半年EPS 20.71元，前8月營收較去年同期成長 -30.26％。聯發科為全球第四大無晶圓廠半導體公司，在大陸智慧型手機銷量優於預期下，聯發科出貨量可望逐季成長，目前聯發科為知名品牌小米、OPPO、Vivo的主要IC晶片供應商，第四季訂單穩健。而聯發科有打算切入ASIC領域，未來營運可期。

3. 友達（2409）：去年全年EPS -2.39元，上半年EPS -2.05元，前8月營收較去年同期成長 -10.2％。友達為液晶顯示器製造大廠，2日晚間宣布，以自有資金約新台幣204億元，收購德國大廠BHTC，BHTC為車用零組件大廠，未來友達藉由雙方合作，可望順利切入車用面板及顯示器等系列產品，業績成長可以期待。

※本資料由啟發投顧分析師陳立委提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。