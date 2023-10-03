iPhone15熱銷中 最佳絕配MON CARBONE防彈纖維保護殼上市

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全球突破碳纖維技術的先驅者MON CARBONE推出iPhone15新品防彈纖維保護殼上市，除了經典HOVERKOAT防彈纖維保護殼以外，今年還特別推出HOVERBOLT超強磁吸防彈纖維保護殼（附帶手機支架）官網https://bit.ly/3LoDRcc

HOVERBOLT超強磁吸防彈纖維保護殼（附帶手機支架）系列產品的特色，是防彈纖維保護殼採用專有的 MAGBOOST 技術將磁鐵與 KEVLAR® 結合，增強Apple MagSafe 磁吸強度。 此外，鋁合金鏡頭保護框也可以作為手機支架使用，使閱讀或觀看視頻更加方便舒適。

這樣的特點是採用專有的 MAGBOOST 技術，、增強Apple MagSafe 磁吸強度、鋁合金鏡頭保護框也可作為手機支架，雙重功能及採用耐久性500，000 條DuPont™ Ballistic Kevlar®（杜邦™防彈凱夫拉®）軍用防彈纖維編織而成，並有防滑人體工學設計，可適用於MagSafe和無線充電及杜邦™ DuPont™、克維拉® Kevlar® 均為杜邦公司或其關聯公司的商標或註冊商標。

此次推出的HOVERKOAT iPhone 15 防彈纖維保護殼呈現經典簡約的碳纖維設計。 採用防彈纖維製成，不僅超薄輕巧，還提供堅固的日常防撞和防刮保護。獨一無二鋁合金鏡頭保護框增加手機設計美感，超輕盈重量，只有18克和0.9 毫米，採用耐久性500，000 條DuPont™ Ballistic Kevlar®（杜邦™防彈凱夫拉®）軍用防彈纖維編織而成，並有帶有槍色鋁合金鏡頭保護框，防滑人體工學設計，可適用於MagSafe和無線充電等。