身心障礙照顧者也需喘口氣 雲林設「找窩據點」協助

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雲林縣復健青年協進會「找窩據點」3日由副縣長縣淑亞、協進會理事長林淑英共同宣布正式揭牌，服務鄰近斗六市6個鄉鎮家有身心障礙者的家庭照顧者，提供專業諮詢，照顧技巧訓練與心理協談等服務，協助照顧者們找需要的資源、有個喘息空間，打造照顧者的第2個家與中繼充電站。

謝淑亞表示，雲林縣約有4萬9000名身心障礙者，將近8成5與家人同住，有3成3身心障礙者須要家人照顧，其中約有2成6照顧者承受高照顧壓力。長期照顧工作，生活重心幾乎都以被照顧者為主，容易在照顧他人與照顧自己之間嚴重失衡，漸漸失去自己生活。「找窩據點」即是照顧者喘息的空間。

林淑英說，協會長期以來關注身心障礙家庭需要，所有的理監事均是身心障礙者，對於家有身心障礙者的家庭更能感同身受，知道照顧這條路的苦楚，希望藉由服務規畫與活動安排，讓家庭照顧者可以成全自己的想要與需要，陪伴他們更有勇氣、更有力量的度過每一個照顧的日子。

縣社會處處長林文志指出，「找窩據點」是1個屬於照顧者放心舒壓的小窩，只要有需要，不一定有課程才能過來，可以直接來據點，在這兒可以得到安慰及療癒，希望「找窩」可以深入每個照顧者的心，來這裡找自己丟失的，找需要的資源，找安慰找同伴，一起走過照顧的酸甜苦辣。

除了揭牌儀式，為慰勞家庭照顧者，協會也發起照顧資源募集活動，號召更多友善店家，加入關懷身心障礙者家庭照顧者行列，目前有按摩職業工會提供肩頸紓壓按摩服務，以及庇護咖啡館提供休憩場地，讓據點不單單只是據點，而是照顧者第2個家與中繼休息站。