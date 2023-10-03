國慶連假「石門風箏節、台灣設計展」接力登場 新北交通懶人包一次看

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為期4天的國慶連假即將到來，睽違3年的北海岸國際風節、2023台灣設計展也將接力登場，預計湧現大量出遊人車潮，新北市交通局彙整「交通資訊懶人包」，提供大眾運輸搭乘的攻略，避免塞車，交通局也提醒用路人遵守交通安全規則，避免酒駕及疲勞駕駛。

交通局交通安全科長林碧芬指出，2023台灣設計展於10月6日至22日在新北舉辦，主展區在新北市美術館、鶯歌陶瓷博物館、鶯歌國民運動中心、鶯歌區同慶市民活動中心及新太源藝術工坊，建議前往參觀的民眾可搭乘台鐵至鶯歌火車站後轉乘公車前往展區，免去找尋車位的麻煩。

新北市北海岸國際風箏節在10月7日於石門區白沙灣及風箏公園舉行，林碧芬表示，想要參加活動的民眾可搭乘捷運至淡水捷運站後，轉乘公車862、863、865、867、716台灣好行皇冠北海岸線，或在紅樹林捷運站搭乘免費接駁車前往會場，會場間也有免費巡迴專車提供接駁，可多加利用。

交通局表示，10月7日至10日的4天連假期間，國道全線雙向於10月7日至10日的凌晨0時至5時暫停收費；國道5號於10月7日凌晨0時至中午12時、10月8日上午5時至中午12時石碇及坪林交流道南向入口匝道封閉，請民眾改駛台9線。

另外，交通部高速公路局將於10月7日上午6時至中午12時，在國道1號內湖至頭份路段及國道3號木柵至香山路段各南入匝道實施高乘載管制，提醒用路人出門前利用1968 App查詢最新國道資訊，避開尖峰時段。

鼓勵民眾搭乘大眾運輸，交通局指出，交通部公路局於10月6日至10月10日推出88條國道客運可享平日優惠價或85折票價優惠，若使用電子票證搭乘國道客運路線、台鐵、高鐵後，於10小時轉乘在地客運路線，還享有在地客運一段票或基本里程免費優惠。