中龍減碳有成 獲中市府頒發淨零貢獻獎

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台中市政府經濟發展局3日舉行「第二屆台中市陽光A＋競賽頒獎典禮」，中龍鋼鐵本次榮獲「淨零貢獻獎」，由生產部門助理副總經理陳信榮代表接受臺中市政府頒獎。

陳信榮表示，中龍在生產製程中除了創造能源，建置再生能源發電設備外，並透過節約能源，如投資大型節能工程、提升設備能源使用效率、製程導入AI人工智慧元素、開發智能化系統與管理工具等，自2009年至2022年已完成225項減碳專案，總投資額高達103億元，累計減碳量已達203萬噸二氧化碳，相當於5,219座大安森林公園每年之吸碳量，對整體環境之減碳有極大助益。

中龍也在廠內推行綠色生活，讓每位同仁都可將自己減碳的構想進行提案，並每年於集團公司間，票選出最有創意的提案，藉由全員參與來集思廣益，從大處著眼小處著手，將減碳活動變成新生活運動。例如今年就有同仁提案「淨零綠生活（化腐朽為神奇）」，將中龍餐廳每日備餐時所產生的生廚餘（每周約產生50公斤），藉由增購的廚餘攪碎機，及有效發酵腐熟後含大量有機物質，可作為培養土應用於廠內綠化及園藝栽種。此外，也積極與龍井區農會合作，提供鄰近區域農田益菌肥或花卉種子，減少露天燃燒稻草或裸露地揚塵的發生。

中龍指出，本次獲獎已具體展現積極推動節能減碳、善盡企業社會責任的成果，更象徵永續發展的環保理念，已融入中龍各廠處之管理思維及企業文化。中龍公司以「致力技術精進追求成長，持續節能環保及價值創新，成為值得信賴的全球卓越鋼鐵企業」為公司願景。展望未來，中龍公司亦仍會持續關注最佳可行控制技術的發展，推動節能減碳，為環境保護貢獻心力，建構社會、環境及經濟三贏的永續發展環境。