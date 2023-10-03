PMC與中市圖深波分館攜手

PMC今年成立30週年，與臺中市在地圖書館中市圖沙鹿深波分館合作，邀請位於大肚溪出海口，地處教育、文化受限地區，屬非山非市教育型態的臺中市龍港國小、沙鹿國小高年級孩童，體驗一日機器人創客工作坊．

投入機器人研發多年的精密機器研究發展中心(PMC)今年適逢成立30週年，特別與臺中市在地圖書館中市圖沙鹿深波分館合作，今（1）日邀請位於大肚溪出海口，地處教育、文化受限地區，屬非山非市教育型態的臺中市龍港國小、沙鹿國小高年級孩童，體驗一日機器人創客工作坊，親手製作、近距離操作機器人、看故事劇團表演，許多孩子都是第一次接觸到機器人，眼睛發光，直呼太有趣。

出席本次活動PMC智動化與機器人處處長陳哲堅表示，PMC歷年來在經濟部技術處的支持下，研發許多機器人成果，像是曾經在國美館擔任導覽員的Upitor優彼得、於台北花博期間執行親善任務還與周杰倫合拍MV的香草寶貝機器人、在國立公共資訊圖書館肩負起運書工作的波比機器人、以及擁有一身好廚藝讓高雄科工館飄香的科工神廚機器人，都是機器人技術應用在公共場域服務的典範案例。

陳哲堅指出，PMC是擁有豐富機器人研發經驗的單位，機器人又是能帶給孩子歡樂的媒介，本次特別整合在地資源，在沙鹿深波圖書館許栘綻主任積極奔走促成下，結合沙鹿深波圖書館、沙鹿國中自造教育及科技中心機器人社團，由沙鹿國中機器人社團的大哥哥、大姐姐向小朋友進行機器人實作教育解說，PMC智動化與機器人處工程師則是擔任隨行指導員，從旁協助帶入機器人實務知識經驗，以「大手帶小手」的理念，為龍港國小及沙鹿國小學生進行創客教育，將機器人教育的種子傳遞。

當天的機器人作品完成後，馬上進行現場PK競賽，小朋友在場邊眼睛直盯著自己親手製作的機器人，伴隨著震天價響的加油聲，緊張刺激的過程讓孩子們手心直冒汗，直呼太有趣！活動過程還結合沙鹿深波圖書館的小精靈故事劇團表演、嶺東科大設計機器人文創商品、加上館員的導覽及科普書籍的介紹，讓來自龍港國小的5、6年級共31位小朋友及在地沙鹿國小高年級40位，一起由動手做、做中學，開啟對機器人學習的熱情。精密機械研究發展中心官網www.pmc.org.tw。