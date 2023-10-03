不只七都！這四縣市預售屋總價突破千萬

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

近年房價漲幅大，不僅七都預售屋總價中位數全數突破千萬大關，就連過去屬平價區的苗栗縣、基隆市、彰化縣及台東縣四縣市預售屋中位數房價也站上千萬，其中苗栗縣更因竹科效應外溢，今年房價1,140萬元，更超車高雄市。

根據永慶房產集團統計顯示，五年前全台預售屋總價僅雙北市超過千萬元，不過其餘桃、竹、中、南、高五都也在近年陸續站上千萬大關，其中新竹市今年1,990萬元、新竹縣1,630萬元，雙雙超越新北市，成為全台預售屋總價第二、三高的縣市。

過去房價僅約600萬元左右的非七都縣市，在這一波蛋殼區漲勢甚於蛋白區、蛋白區漲勢甚於蛋黃區的多頭中，不少如今都已站上千萬大關，全台房價最低的屏東縣也達到780萬元，花蓮縣、宜蘭縣及南投縣總價切達到800萬元以上。

其中苗栗縣預售屋總價更呈直線上揚，2019年不過565萬元，今年已達1,140萬元，永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，苗栗縣近年受竹科竹南園區擴廠與五楊高架向南延伸規劃影響，帶動人口移入與房價成長，而成熟的生活機能與較新竹親民的價格，吸引不少通勤新竹的自住購屋者在此置產，也因此苗栗縣熱門交易行政區主要集中在頭份與竹南。

此外，基隆、彰化、台東三縣市今年預售屋總價也都突破千萬大關，陳金萍表示指出，基隆除了在地自住需求外，雙北地區高昂的房價，使部買盤外擴至基隆居住，隨著TPASS通勤月票上路後，北北基桃生活圈更為緊密，加上南港、汐止產業聚落成型，連帶推升基隆預售屋房價；彰化也因相對台中親民的房價吸引台中客轉向彰化購屋，再加上彰化當地自住需求，也使得彰化預售推案熱絡，進而抬升預售屋價格。