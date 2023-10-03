《熱門族群》PC半導體點將 外資口袋名單最愛「它」

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【時報記者王逸芯台北報導】美系外資針對PC半導體個股出具最新研究報告，表示因廠商擬為2024年的備貨準備，預計第四季一些庫存較低的PC半成品業是相對積極的，但目前尚未看到明顯終端的復甦，個股中，瑞昱(2379)獲點名是其中評等唯一評等為加碼的個股，主要就是網路產品即將復甦且未來將受益於規格升級的商機。

美系外資表示，有鑑於廠商為2024年的備貨準備，預計第四季一些庫存較低的PC半成品業是相對積極的，但規模仍不及今年上半年得大規模補貨。

美系外資表示，今年7月時大多數的PC半成品補貨潮結束，使得大多數PC半成品供應商對第三季的展望都弱於預期，包括聯詠(3034)、瑞昱(2379)、譜瑞-KY(4966)和祥碩(5269)。現在尚無法看到終端需求復甦，尤其是高階個人電腦，但季節性因素可能會促使一些客戶在第四季回補零組件。大多數PC半客戶預計2024年會出現成長，這也與先前的預估是一致的。

美系外資表示，9月初時還對於第四季整體需求持悲觀態度，然而，相信一些PC半成品客戶現在正在嘗試在第四季建立更多庫存，以滿足2024年的成長。

美系外資就相關個股產品細看，以聯詠來看，預期PC DDI(面板驅動IC)第四季的季減少幅度會小於第三季。譜瑞-KY則第四季可以期待時序控制器可得補貨。以力智來(6719)說，看到PC PMIC(電源管理IC)在下半年將顯示出一些優勢。瑞昱的WiFi業務也可能在下半年出現小幅補貨。

整體來說，美系外資強調，目前還沒有看到最終需求的復甦，美國PC通路庫存比新冠疫情爆發前高出13%，故個股的獲利預測修正幅度仍未達低谷。但相關上述個股中，瑞昱是其中評等唯一加碼的股票，主要是考慮到其毛利率方顯已經降低，網路產品將在第四季和第2024年一季恢復，2024~2025年還將有規格轉移的題材。