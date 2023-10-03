苗栗享沐時光莊園渡假酒店10／8歡慶三週年

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隨著疫後時代來臨，享沐時光感謝一路走來陪伴的旅人朋友們，特地選在開幕日這天舉辦週年慶活動讓大家一同來歡樂。(享沐時光開幕於2020年10月08日)於今年10月08日下午2點至晚上8點在園區的戶外千坪草坪舉辦一連串週年慶活動。

本次活動將邀請苗栗在地的勝興365-青年創業基地團隊總共多達36攤文創市集，每個市集攤位的販售均展現出不同形式類型的品項，提供職人精神的文創產品、手作小物甜點與有機友善產品等供賓客挑選。

另外此次活動榮幸邀請到苗栗縣吉祥物貓裏喵蒞臨現場、知名樂團表演、魔術表演與音樂高空煙火秀，就是要讓大朋友、小朋友們都能享受週年慶活動帶來的不同感受與輕鬆愉快的氛圍。

行銷公關部郭仲紋經理表示，此次週年慶活動是享沐時光滿三年來第一次舉辦對外大型週年慶活動，出發點是把滿三週年歡慶的喜悅分享給大家，同時邀請苑裡、通霄、大甲、后里、三義等附近地區居民們來一日遊，有時候住附近的要蒞臨享沐時光確實比起來自外縣市的朋友們較意願不高，剛好趁這次週年慶活動可以來逛市集、聽音樂與看煙火等一連串活動，藉由此次機會蒞臨參觀並把在自己眼裡的享沐時光宣傳給自己的親朋好友們。

誠摯邀請全台灣各地的好朋友們前來參加一連串的週年慶活動，逛市集、聽音樂看表演的同時，也能與苗栗吉祥物貓裏喵互動，最後在晚上8點準點施放音樂高空煙火秀，讓我們一起度過一個難忘的連假！