國旅太貴？一家4口遊日7天噴20萬 網揭真相

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【中時新聞網 何立雯】不少人嫌棄台灣國旅很貴，一名網友卻逆風發文說，去年過年一家四口去日本玩7天，總共花了20到25萬，出國旅遊分明也超貴，為何一堆人喊去日本玩比國旅便宜，是數學有什麼問題嗎？引起網友熱烈討論，不少人檢視原PO的開銷明細以後傻眼。

一名網友日前在PTT上發文分享，很多人說台灣國旅很貴，去日本玩比較便宜，但他發現這樣的說法根本都是騙人的，因為去年過年他們一家四口去日本旅遊7天，總花費高達20到25萬，根本沒有大家說得那麼便宜。

原PO列出開銷名細說，一家四口的機票共11萬，7天的住宿費約2萬，保險3千、環球影城相關消費2萬、交通與飲食費7萬，還有在日本購物的開銷，算下來這7天噴了20到25萬。

原本PO表示，如果去年過年選擇在台灣旅遊，去高雄、台南和墾丁玩，交通費約1萬，住宿3萬左右，吃喝玩樂的費用抓2到3萬，這樣全部加起來不到7萬元，比去日本旅遊便宜太多了，怎麼還一堆鄉民說去日本玩更便宜，是不是算數有問題？

貼文引起網友討論，不少人看完猛吐槽，原PO的機票價格太高了。「可以提前做功課找低價機票」、「機票的問題，沒人叫你把錢砸在機票上」、「一個人機票3萬8，真的笑死」、「11萬的機票是怎樣？」另也有網友表示，把機票錢扣掉以後，價格跟國旅沒差多少，這樣為何不出國。