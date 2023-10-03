勤業眾信：從 B2B使用者旅程 發掘客戶、合作夥伴及員工三贏

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勤業眾信聯合會計師事務所攜手Adobe 台灣於3日共同舉辦「打造卓越的B2B數位體驗：數位行銷與個人化服務策略研討會」。勤業眾信管理顧問股份有限公司副總經理洪吉維表示，當前的B2B旅程比以往更加複雜細緻，客戶生命週期的每個節點都至關重要。對於較長且多層級的B2B銷售旅程，更需要精心策畫、重新定位及不斷調整。

Deloitte Digital 上海營銷與電商服務合夥人林柔慧表示，在塑造數位體驗時，業者必須深入考慮使用者旅程。如今，企業越來越期望能夠提供個人化的網站體驗並建立良好的數位平台接觸點。一旦奠定了堅實的基礎，就可以開始塑造個人化的「Lead to Loyalty數位體驗」。在B2B數位體驗的趨勢創新與挑戰中，應平衡並兼顧「客戶、合作夥伴、企業員工」三個切入點，以確保行銷自動化旅程和B2B電商的使用者旅程設計能夠有效且和諧地運作。

Adobe 台灣數位體驗解決方案顧問劉民達表示，靈活運用數位工具時，必須考量到加快體驗上市的時間、加強個人化體驗以提升轉換率，並且透過靈活的平台迅速擴展商業模式；在評估端對端的解決方案時，則需要考慮到內容管理、數據洞察、個人化標籤，以及安全的雲原生。建立數位基礎的目標是要能夠在大規模下快速創建、評估、個性化和交付數位體驗。