美做空機構11年前報告點名恒大5大罪 如今再爆紅

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【中央社記者吳柏緯台北3日電】中國恒大處於風雨飄搖之際，一份11年前美國做空機構報告再次爆紅。這份報告稱恒大存在「以欺騙方式粉飾財務風險」等5宗罪，「恒大結局己經注定，不能確定的只是時間而已」。

中國恒大集團主席許家印被採取強制措施、恒大債務重組計畫延宕，不但影響集團營運，更使得本就疲弱的中國經濟復甦雪上加霜。在這樣的情形之下，美國做空機構香櫞研究（Citron Research）於2012年發布的一份針對恒大財務問題的報告又被提起，並被稱為「先知」。

根據財聯社報導，香櫞研究創辦人萊夫特（Andrew Left）在2012年6月發布長達57頁的做空報告，羅列了恒大的「5宗罪」與「7大危機」，對於恒大日益增長的財務風險示警，並稱「恒大結局已經注定，不能確定的只是時間而已。」

這份報告中的5宗罪為「以欺騙性的會計粉飾報表，掩飾資不抵債的事實」、「向當地官員行賄，以明顯低於市場的價格獲得土地」、「存在一系列潛在的財務與經營風險」、「暗中藉由資產交易為公司融資」、「大量投資在足球俱樂部、排球和影視文化項目」。

至於恒大的7大危機包含「現金流入急劇下滑」、「高息債務」、「持續的預售量下滑」、「低價出售關鍵資產給關聯方」、「為了維持預售量進行不具經濟性的專案」、「合約銷售量大降」及「大量折價」等。

報導提到，香櫞發布的這份報告，在當時重創恒大股價，跌幅近20%。迫使恒大於當日下午舉行緊急電話會議，許家印出面回答投資者的問題，數日後，恒大股價緩慢回升。

2014年12月，香港證監會針對這份報告向香櫞與萊夫特發起訴訟，指控萊夫特就在港上市企業發布虛假資訊誤導投資者，並在報告發布之前賣空410萬股恒大地產股票，獲利160萬港元（約新台幣660萬元）。

最終，萊夫特被裁定散布虛假資訊做空恒大地產，除了承擔巨額罰款外，還被禁入香港市場5年。

然而隨著近期恒大的危機蔓延，這份做空報告再次於網路上流傳，萊夫特被許多人稱為「先知」。