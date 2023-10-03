颱風「小犬」恐登陸 翡翠水庫控留25％庫容防颱

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小犬颱風路徑偏北，可能登陸台灣，對北部地區威脅也增大；台北翡翠水庫管理局表示，颱風外圍環流及東北季風的影響，可能挾帶豐沛雨量，今(3)日已針對翡翠水庫所有水閘門進行操作測試，均屬正常，並完成各項防颱準備工作。

翡管局長林裕益指出，截至今日上午，翡翠水庫調控水位，距離滿水位10公尺左右，餘裕庫容約25％，對於小犬颱風可能帶來豐沛降雨，將可發揮「蓄洪防災」功效，攔截新店溪上游的北勢溪洪水，蓄洪量達8600萬噸以上，相當可以承受連續降雨達350公厘，評估此次颱風，翡翠水庫「蓄洪不洩洪」。

林裕益強調，在此期間，翡翠水庫在蓄水供水無虞的情形下，會參考水庫操作規線的水位上限、以及歷年的平均水位等資料，調控適當水位，預留庫容餘裕空間，以因應颱風洪水來襲，滯留翡翠水庫上游的北勢溪流域洪水，降低水庫下游新店溪洪峰水位，減免地區水患。

林裕益表示，翡翠水庫於防汛末期會逐漸調控增加蓄水，使水庫水位趨近滿水位，以供應翌年初所需的民生用水，翡翠水庫也會依每年豐水、枯水季節不同，調控水庫適宜的水位，不僅能確保大台北的「穩定供水」，也能兼顧新店溪流域的「蓄洪防災」的效果。

翡管局水庫操作科長林保隆說，因應小犬颱風可能來襲，翡翠水庫已完成各項防颱整備工作，並24小時密切注意颱風動態，隨時應變，各工作崗位執勤人員已就定位備戰，依指令審慎操作水庫閘門，即使小犬颱風帶來大豪雨，翡翠水庫也已準備好，新店溪上游的北勢溪洪水，全部攔下來。