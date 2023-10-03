嘉義早餐婦轉職做長照 「達1標準」可領10.8萬獎勵金

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5旬婦人麗美經營早餐店10多年後轉換跑道，參加職訓後考取長照員技術證照，再到長照機構、個案家裡服務至今11個月，嘉義就業中心表示，勞動部對投入長照人力有最多18個月補貼10萬8000元的獎勵措施。

麗美長年獨自開早餐店，累垮了，2年前開刀住院讓興起轉職的念頭，獲知政府培訓長照人力有免費課程，出院後就報名參加職訓，取得結業證書，並考取技術士技能證照。

隨即由勞動部嘉義就業中心協助，以「照顧服務就業獎勵」計畫，推介至瑞泰社會福利基金會服務，工作內容包括備餐煮飯、協助個案洗澡、清潔環境，從事照服員至今11個月。

麗美說，長輩難免會有發脾氣的時候，她就耐心陪伴，長輩愈來愈能感受到她的付出，也就建立起互信關係，做照服工作後，可以幫助很多人，以前的生活就只有面對家庭與客人，現在與人互動的更多元，感覺有改變就有不同的收穫。

嘉義就業中心主任劉達源表示，勞動部為鼓勵失業勞工投入照顧服務工作，只要向公立就服機構辦理求職登記，並推介受僱於符合規定的居服單位或日照中心達30日以上，即可申請「照顧服務就業獎勵」。

「照顧服務就業獎勵」每月有5000至7000元的就業獎勵津貼，每人最長發給18個月，最高可領10萬8000元。

此外，勞動部9月推出「婦女再就業計畫」，提供最高3萬元「自主訓練獎勵」、最高3萬元「再就業獎勵」；還有獎勵雇主提供調整工時的職缺雇用婦女，相關訊息都可洽詢就服中心。