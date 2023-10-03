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新北市海洋保育教育園區揭牌 提升海洋野生動物救援效率

  • 中時即時 劉瑋晴
新北市動保處與中華鯨豚協會邀請海委會、海保署及北台灣各縣市政府參加「新北市海洋生物保育教育園區」落成揭牌典禮。（劉瑋晴攝）
新北市動保處與中華鯨豚協會邀請海委會、海保署及北台灣各縣市政府參加「新北市海洋生物保育教育園區」落成揭牌典禮。（劉瑋晴攝）

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10月4日為世界動物日，新北市動保處特別在世界動物日前夕與中華鯨豚協會邀請海委會、海保署及北台灣各縣市政府參加鯨豚協會「新北市海洋生物保育教育園區」落成揭牌典禮。藉由與在地專業海洋野生動物救援機構合作，提升海洋野生動物救援效率。

新北市政府農業局長李玟表示，2020年至2022年新北市每年都有8至9隻活體鯨豚擱淺，海龜擱淺數量2020年最多達80隻，為加速救援效率及擴大救援能量，新北市首創五大亮點，以提升鯨豚、海龜等海洋野生動物救援工作及海洋環境教育素養。

包含透過海洋大學和鯨豚協會專業訓練組成全國第一個海洋救援先鋒隊；結合海保署、海巡署、新北市救難協會、海洋大學、鯨豚協會、野柳海洋世界及鉅隆船隊海洋樂潛水俱樂部、福智佛教基金會等公私部門團體共同成立海洋保育救護網路。

並結合28座漁港、21個海巡安檢所，設立49處綿延北海岸鯨豚海龜救援站，隨時監測鯨豚情況以增加救援即時性；搭配野柳海洋世界特製全國首創鯨豚海龜救援包，讓鯨豚或海龜擱淺時更具即時性及專業性；建立北台灣最大的海洋保育教育園區，園區結合救援、醫療、收容、野放及教育。

中華鯨豚協會祕書長曾鉦琮表示，此園區是北臺灣最大海洋保育教育園區，兼具救援、醫療、收容、野放及教育功能。建置8個海龜復健池，預計可收容13隻傷病龜，另外也規劃每年將在園區辦理20場以上教育講習。

新北市政府動保處表示，新北市東北部、北部及西北部均臨海，不時會有鯨豚、海龜擱淺；民眾若有發現鯨豚、海龜擱淺，可藉由「海洋保育類野生動物救援組織網」(海保救援網MARN)系統通報，撥打118或新北市動保處專線02-29596353。

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