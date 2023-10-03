公共工程、建材增溫推進 南亞、華夏、大洋營運加分

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受惠年底公共工程加速執行，有利建材市場提高出貨動能，加上疫情後旅遊及餐飲需求明顯回升，帶動食品用膜及包材等訂單增加，加上大陸扶植新能源車及持續推動刺激消費措施，汽車、家電等相關產業成長，南亞（1303）、華夏（1305）、大洋（1321）旗下塑膠加工、建材事業營運持穩升溫。

南亞第四季除塑膠加工持穩升溫，聚酯也因持續提高聚酯回收產品銷售比，聚酯絲客戶啟動備胚需求；美國聚酯廠因船運因素影響美國進口交期，將配合客戶急單需求，營收蓄勢往上。

華夏PVC加工品包括建材、膠皮布產品。建材產品因公司掌握房屋新舊建案，與國內主要建商合作，從設計端進行建材產品推廣，還布局能源案場、魚電共生、電廠輸配電等公共工程及傳統基建工程；上半年銷售量逆勢年增5％，預期下半年仍可維持成長趨勢。

華夏表示，膠皮布產品在北美農機車輛大廠JD公司業績強勁成長，疫後遊艇造船需求也激增的支撐下，搭配掌握銷售通路，相關膠皮產品接單逐月成長。此外，公司膠布機台已完成優化，主攻廣告、標籤、裝潢及展場布置用利基型膠布，可增強產品組合及提升利潤。

大洋建材事業部上半年因公共工程動能仍在、社會住宅、電網改善、風電與太陽能電廠、營區興建工程持續動工，帶動管材銷售，適時彌補其他建材產品不足之量能。下半年可望受惠疫後民間消費逐漸回暖，通路行銷經濟活動日趨頻繁，景氣呈現溫和、有機會觸底反彈，持穩推進。

大洋指出，第四季還有耶誕節為塑化產品傳統旺季，加工事業部膠布類產品市場需求有機會逐步回溫。合皮事業部第四季也計畫歐洲看展及參展，擴展新訂單來源，並開展生質材、功能性薄膜等高附加功能產品，進行開發及認證。