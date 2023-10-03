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證交所4日召開審議會 審議世界健身-KY上市案

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證交所將於明（4）日召開有價證券上市審議委員會會議，審議世界健身-KY（2762）股票上市案。

世界健身-KY公司負責人為柯約翰，公司資本額為10億元，申請上市時淨值為 27.24億元，主要業務為經營會員制連鎖健身中心及教練課程。

在稅前純益表現方面，2020年2.99億元、2021年9,002萬元、2022年3.68億元、2023年上半年1.99億元；每股稅後盈餘（EPS）各為1.66元、0.98元、6.15元、1.58元。

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