旺季效應明顯 和勤第四季營收續攀高峰可期

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高端精密沖壓大廠-和勤精機（1586）受惠硬碟（HDD）零件訂單回溫、汽車零件出貨穩定攀升，9月合併營收2.16億元，月增10.19％、年增14.01％，9月營收創下今年新高；前三季累計合併營收16.14億元，年減17.23％。

法人表示，和勤在傳統旺季效應下，預期第四季營收將繼續走高，將是今年營收最高的一季。

和勤9月份兩大業務的營收，分別為汽車零件1.80億元，占比83.05％；硬碟機構件（VCM Plate）0.27億元，占比12.46％。

和勤表示，受惠汽車產業進入傳統旺季，加上新訂單逐步增量，9月汽車零件營收再向上爬坡，並創下今年單月新高；硬碟（HDD）客戶庫存水位已低，回補庫存需求升溫，9月硬碟（HDD）零件營收創近5個月新高，預期第四季將維持穩定水準。

法人表示，第四季是汽車傳統旺季，既有的電動車與燃油車零件穩定出貨、部分燃油車零件重新報價後訂單回流、重卡零件等新產品量產，和勤新、舊客戶的訂單都向上攀升，旺季效應將更加明顯。

此外，中國多地陸續頒布鼓勵購車新規，有利刺激消費，預期對汽車產業有正面助益。

和勤持續深耕客戶，爭取更多品項訂單，包括美系電動車大廠、韓系與日系車廠、全球汽車零件供應領導商麥格納、博格華納，以及重卡變速箱領導商等，預計明年第一季起將有更多零件品項出貨，對營收產生貢獻。

此外，中國新能源車市場也是和勤明年的成長重點，其中，新能源車發動機定子、轉子零件已打入中國車廠供應鏈，將成為和勤2024年營運成長的最大動能。