全家台南首開能源實驗店 可望成為首家碳中和便利商店

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全家（5903）便利商店為響應淨零排碳、便利永續，3日攜手泓德能源於台南打造首家能源實驗店，運用太陽能綠電自發自用，儲能系統、電動車充電樁等，除穩定供電、停電時可維持基本營運至少三小時，估每天省6度電，一年900萬度電，每月可節省一成電費、降低500公斤的碳排放，預計年底完成單店碳中和驗證，可望成為全台第一家碳中和便利商店。

全家指出，首家能源實驗店斥資千萬元打造，包括太陽能屋頂、充電椿等可儲能、創能，而稍早於新竹攜手雲豹合作打造的儲能店亦是實驗店型，目前全台各店達九成節能普及，設有充電椿則有六店，全家副營運長王智正指出，全家全台4200店， 短期節能部分有九成建置IOT、AIot用電自動降載等，在中長期則進行儲能、創能等能源規劃，全家目前處於中型儲能狀態，選擇台南是平均日照長關係，能源供給自足性，未來綠電採購部分，預計年底前於全台500店測試店，導入限定時段的綠電採購，尖峰時段用綠電，合作方是奇異果新能源，未來不只一家綠電，預估年採購量約300萬度。

王智正指出，台南平豐店為「全家」首間能源韌性實驗店，不僅嘗試成為零售通路能源轉型示範店，亦扮演社區環境教育基地的功能，因此除了屋頂型太陽能板外，特別於店門口設置有車棚型太陽能板，讓消費者出入店鋪就能看見綠電的生活應用；店內座位區更建置大型「能源戰情牆」，於面板即時呈現太陽能發電量與儲能系統存電、用電的實際運用狀態，讓消費者輕鬆理解多元能源運用的生活實踐。

此外，「全家」台南平豐店集結全台4,100店內最受消費者歡迎的永續循環服務，包含ECOCO宜可可循環經濟智慧回收機、台塑生醫洗衣精智慧補充站、循環杯免費借用服務，讓消費者一站式就能體驗綠色生活與簡單便利的最大交集。能源韌性實驗店亦呼應聯合國永續發展目標SDG12責任消費及生產、SDG7可負擔的潔淨能源與SDG13氣候行動。