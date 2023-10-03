無廣告FB和IG 傳Meta擬對歐洲用戶推付費服務

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【中央社洛杉磯2日綜合外電報導】「華爾街日報」今天報導，根據向監管機構提交的提案，社群巨頭Meta Platforms正考慮為歐洲用戶推出無廣告的臉書和Instagram訂閱服務，每月擬收費14美元。

路透社報導，Meta告訴監管機構，希望能在未來幾個月為歐洲用戶推出無廣告訂閱（SNA）方案，用戶可選擇使用會投放個人化廣告的免費版Instagram（IG）和臉書（Facebook），或付費訂閱無廣告版本。

報導說，根據相關計畫，Meta將向桌機版的臉書或IG用戶收取每月約10歐元（約新台幣338元）費用，每個額外的有關帳號將另外收費約6歐元。

「華爾街日報」報導，行動裝置用戶的訂閱價格則為每月約13歐元（約新台幣440元），因為Meta會將蘋果（Apple）和谷歌（Google）對應用程式內交易收取的佣金納入考量。

這項提案是Meta規避歐洲聯盟審查的策略。歐盟的規範可能限制這家社媒巨擘在未事先徵求用戶同意的情況下，向用戶投放個人化廣告的能力，從而影響其主要收入來源。

針對核心服務推出訂閱計畫意味Meta政策出現重大轉變。Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）長期以來一直堅信，他的核心服務應維持免費並由廣告支持，以便讓各收入階層的用戶都能使用這些平台。