登革熱再添5死 單周2542例創新高！本土累計破1.3萬

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

登革熱疫情再度升溫，上周國內新增2542例本土病例，創下這波疫情以來最高；其中12例重症、5例死亡，本土登革熱至今已經累計1萬3036例本土病例，大於60歲長者占37%、重症病例累計68例、死亡累計20例。本周是中秋連假後一周，疫情持續上升，並進入最高峰。

疾病管制署今(3)日公布上週新增5例本土登革熱死亡個案，年齡介於20多歲至80多歲，為3例男性、2例女性，皆具潛在疾病，於發病後5至15日內因病情惡化不幸過世。

依據疾管署統計，國內上周(今年9月26日至10月2日) 新增2542例登革熱本土病例，個案居住地臺南市(2,309例)、高雄市(145例)、雲林縣(31例)、屏東縣(18例)、嘉義縣(17例)、新北市(13例)、臺北市及臺中市(各3例)、桃園市、新竹縣及南投縣(各1例)；年齡介於未滿10歲至90多歲，其中1,334例男性、1,208例女性，發病日介於9月10日至10月2日，另新增本土重症病例12例及死亡病例5例。

疾管署發言人曾淑慧表示，上周登革熱創下這波疫情以來最高，氣象局今天已經發布陸上颱風警報，加上本周六又是國慶連假，對於防治登革熱都造成困難，呼籲民眾一定要落實孳生源清除，出遊要防蚊蟲叮咬。

疾管署表示，國內上週新增本土病例數較前一周上升，處高峰期。今年截至10月2日累計13,036例本土病例，個案分布於臺南市11,770例、高雄市542例、雲林縣449例、屏東縣79例、嘉義縣54例、新北市32例、桃園市及臺中市各24例、臺北市18例、新竹市13例、南投縣10例、嘉義市7例、新竹縣6例、彰化縣5例、苗栗縣2例、基隆市1例；全國已有半數以上縣市出現病例，病例數為近10年同期次高；個案年齡介於未滿10歲至90多歲，其中大於60歲以上個案占37%，高於2014至2022年60歲以上累計個案數占比(26%)；今年累計本土重症病例68例，年齡介於未滿10歲至90多歲，分別為臺南市53例、雲林縣11例、高雄市及屏東縣各2例，另累計死亡病例20例；目前社區已出現第一型及第二型登革病毒，曾感染登革熱、年長及高風險族群須持續注意重症警示徵象及出血徵兆。今年累計176例境外移入病例，感染地以東南亞國家為主，以泰國46例及越南33例為多，另累計境外移入重症病例1例。

疾管署說明，鄰近之東南亞登革熱疫情嚴峻且持續於我國發生境外移入病例，其中越南近期疫情上升，泰國疫情仍處於高點，新加坡及馬來西亞疫情處上下波動，菲律賓疫情持平；另美洲地區疫情持續，累計報告超過350萬例，以南美洲巴西近257萬例報告數為多，秘魯、玻利維亞及阿根廷等國疫情亦屬嚴峻，請民眾前往當地時留意防蚊措施。

疾管署提醒，民眾於戶外活動時應穿著淺色長袖衣褲，並使用政府機關核可含DEET、Picaridin或IR-3535等有效成分之防蚊藥劑，做好防蚊措施，減少受蚊子叮咬的機會。如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛等疑似症狀時，務必儘速就醫並告知醫師旅遊史及活動史，也請醫師落實詢問TOCC，並提高警覺，適時使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷，同時留意就診病患是否出現登革熱警示徵象，包括腹部疼痛及壓痛、持續性嘔吐、黏膜出血、嗜睡及躁動不安等，給予妥適醫療處置。登革熱相關資訊請至疾管署全球資訊網(https://www.cdc.gov.tw)查閱，或撥打免付費防疫專線1922(0800-001922)洽詢。