宏捷科9月營收再寫21月高 Q3季增近5成 全年拚成長15％

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

擺脫庫存調整壓力，在傳統消費旺季、蘋果新機效應及大陸經濟略有復甦加持下，砷化鎵代工大廠宏捷科（8086）9月營收再傳捷報，衝上2.87億元，月增7.94％、年增53.79％，創下21個月來高，同時也是2022年來新猷，第三季營收季增近5成，公司看好第四季業績續揚可期，全年則有望成長約15％。

上市櫃營收陸續「開獎」，消費性電子復甦持續，宏捷科今年來營收節節攀高，已連續五個月繳出年月雙增佳績，累計前三季營收16.53億元，年減幅度較年初的51.93％大幅下滑至僅7.61％。而第三季營收則達7.84億元，更較第二季的5.27億元大增48.77％，季增幅度逼近5成，甚至優於市場先前35％～40％的預期。

受惠產業進入傳統旺季，美系、陸系新機陸續發表，且銷售表現均不俗，公司分析，多數客戶庫存均已回復至健康水準、庫存回補需求顯現，看好第四季手機市況有望逐漸重返正常軌道，表現可望優於第三季。

宏捷科指出，第四季營運狀況持續看好，預估營收季增幅度將落在5％～10％左右，而與去年已開始庫存調整的低基期相比，則可望出現翻倍成長，今年來業績表現將「步步高升」，全年營收則可望較去年成長15％。

另一方面，疫情後景氣復甦疲弱的大陸，近期經濟也出現止穩現象，帶動消費性電子需求緩步復甦，過去受美國禁令打壓大受打擊的華為捲土重來，新機Mate 60銷售量超過預期。

宏捷科指出，大陸手機品牌陸續開始推出新機，非蘋手機陣營積極備貨，5G等高階手機訂單也逐漸回溫，看好後續大陸經濟刺激政策帶動下，也有機會對智慧型手機等消費性電子產業形成激勵效果。