雙十連假再加碼 劍湖山世界「痛漫大聯萌」Coser裝扮入園只要199元

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搶攻雙十連假的國旅商機，劍湖山（5701）世界再加碼推出「痛漫大聯萌」主題活動，邀請Coser到樂園聚會同樂，10月7日至10月10日國慶連假4天，以Coser裝扮入園只要199元；還有尋找發票丑「8」怪活動，憑今年9-10月的紙本統一發票號碼有「8」，門票最低299元起。

劍湖山世界經理張華紋表示，迎接10月份的到來，推出全新萬聖主題「陌日丑八怪」檔期活動，國慶連假期間再加碼精彩活動，召集所有動漫迷們一起來「痛漫大聯萌」，邀請Coser大集合，穿梭於樂園各設施、「ACG Stage」於下午2點30分在兒童玩國戽斗星球舞台登場，「這是專屬於Coser及動漫愛好者的舞台，歡迎大家一起來同樂！」

還有10／7和10／8期間限定痛車大展，由台灣痛車協會、南痛聯萌、聚魔貴等辦理車輛展示活動，最帥、最萌、最可愛的痛車齊聚劍湖山世界衝瘋飛車前，帶來了滿滿的視覺衝擊！

此外，國慶連假期間，劍湖山世界推出滿滿的活動，如「日間必看！末日前狂歡！」來自墨西哥的亡靈節慶典，就在16：30在「幸福摩天輪前廣場」精彩上演；「夜間最「嚇」！詭火陌日城！」傍晚17：50就在「陌日城驚嚇列車前」，準備感受驚嚇列車長Dr. J與詭怪們強烈突襲的震撼感！

驚嚇過後，晚上18：50「期間限定！高空花火秀」就在「花現幸福廣場」璀璨施放！

張華紋提醒想要玩水的民眾，把握國慶連假4天，劍湖山水樂園將在10月10日之後進行休園。

她說，到劍湖山世界除了水上設施之外，還有網友推薦的「飛天潛艇G5」、「擎天飛梭」、「衝瘋飛車」、全家同樂的「兒童玩國」以及萬聖節檔期必體驗的「驚嚇列車」；而廣受青睞的壽星優惠再度登場，10月底前，10月壽星憑有效證件到售票口購票，門票只要350元、約下殺35折優惠！