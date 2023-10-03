外資賣超157億 台股整理 這族群下跌有戲

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外資賣超157億 三大法人10/3賣超台股183億元

外資等三大法人周二（10/3）合計賣超台股183.09億元。包括外資與陸資賣超157.57億元。投信法人買超16.01億元；自營商自行買賣部分係買超3.95億元，避險部分係賣超45.47億元，合計單日賣超41.52億元。

業內人士指出，AI族群今下殺尾盤，但卻是盤面上未來兩季的營收與獲利，將展現最亮眼的類股，且部分指標股如技嘉、金像電等強勢抗跌，而即便廣達極短線下挫逾2%，唯仍屹立月線與季線之上，技術面中多架構未變，顯示逢低仍是篩選波段買點好時機。

另外，中小型股短期大打籌碼戰、景氣觸底轉機股也愈趨抗跌，顯示在低檔等著接手者大有人在，短期指數區間整理的問題，就交給國家隊法人去操心。因為市場仍多觀望台積電2024資本支出可能調降變數，使指數短線上檔空間無多，但個股依題材表現將愈趨在檯面上凸顯，後市不必過分悲觀。

（工商時報 數位編輯）

台積電和AI殺尾盤 台股下挫102點跌破16,500點

儘管IC設計勁揚，高價股維持「十千金」，不過台積電和AI概念股殺尾盤，金融下挫，台股今天終場下跌102.97點，收在16454.34點，失守16500點整數關卡和半年線。法人指出，台股後市仍不看淡，行情有機會逐步增溫。

美股2日漲跌互見，台股今天走勢震盪，盤中跌破16500點整數關卡，儘管之後IC設計及高價股包括聯發科、聯詠、瑞昱、創意、祥碩等勁揚，帶動半導體族群回穩，大盤跌幅漸收斂，不過尾盤人工智慧（AI）概念股下殺，牽動台股下跌超過百點，再失守16500點和半年線約16531點。

終場台股加權指數收在16454.34點，下跌102.97點，跌幅0.62%，成交值新台幣2557.15億元。電子股今天終場跌0.57%，金融股下挫0.58%，代表中小型股的櫃買OTC指數跌0.51%，也失守半年線。

根據統計，台股已連續11個交易日成交值不到3000億元，9月迄今僅9月15日單日成交值超過3000億元。

主要電子權值股整理，台積電終場翻黑收在529元，跌0.75%，鴻海收104元，跌0.48%，日月光投控收在110.5元，跌0.45%，聯電收45.25元，跌1.09%。

IC設計及高價股族群相對堅挺，聯發科收772元，漲3.62%，力旺收2150元，漲2.14%，創意收1430元，漲1.42%，瑞昱收404元，漲1.38%，祥碩收1165元，漲2.64%，譜瑞-KY收1010元，漲3.91%。亞德客-KY失守千元，不過譜瑞-KY勁揚重返千元，高價股維持「十千金」。

AI概念股尾盤下殺，廣達收248.5元，跌2.36%，緯創收108元，跌2.7%，英業達收50.6元，跌3.07%，緯穎終場收1595元，跌2.74%，智原收304元，跌2.72%。

台新台灣永續高息中小型ETF基金經理人王嘉豪表示，先前受美國聯邦準備理事會（Fed）立場偏鷹、以及美國聯邦政府關門危機等衝擊，美股震盪加大，台股也跌破半年線，不過展望後市，第4季進入傳統消費旺季，行情有機會逐步增溫，台股在明年第1季前行情不看淡。

(中央社)

盤後》台股量縮整理 看2類有戲

美元指數衝高嚇跑多頭，今日美股期指、亞股紛紛下挫，而台股昨日領攻主帥台積電(2330)，及緯創(3231)等AI一軍指標股也悉數走低，使得多頭欲振乏力，盤中雖有聯發科(2454)領軍高價IC，攜手記憶體、PCB、機殼等族群積極抗空，企圖力守16,500關。

無奈午後空頭加重調節緯創、廣達(2382)、緯穎(6669)、定穎投控(3715)、威盛(2388)、華孚(6235)等大型股，大盤指數跌點快速擴大至逾百點、最低達16453.8點，終場集中市場收16454.34點，跌102.97點，總成交值縮減至2557.16億元。

櫃買市場收214.75點，跌1.11點，總成交值增至775.22億元。匯率方面，今日開盤新台幣兌美元為32.260元、貶值2.3分，上半場探至32.350元、貶值1.13角。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台股今日量縮整理，指數技術指標並未轉強，OTC在中小型個股活潑帶動下，表現相對較強，預期後市中小型股、9月營收及季報出色個股仍有表現空間。

盤面上，台積電收在529元，下跌0.75%；聯發科(2454)收在772元，上漲3.62；高價股的力旺(3529)收在2150元，上漲2.14%、旭隼(6409)收在1645元，上漲1.45%；記憶體相關業者南亞科(2408)、威剛(3260)、晶豪科(3006)等全面收紅。

PGIM保德信新世紀基金經理人廖炳焜指出，台股第四季在產業旺季、作帳行情、消費旺季等多方利多激勵之下，上漲機率向來較高，達九成之多，其中電子指數平均漲幅在三大指數中表現居冠，而今年又有選舉行情逐步發酵利多，搭配AI產業大趨勢爆發，AI需求極具想像空間，有利台股表現。

至於本週台股走勢，廖炳焜認為，因為下週將是國慶連假，且即將進入第三季財報季，且加權指數本益比已非低檔水位，本週盤面可能出現觀望氣氛。

(時報資訊 郭鴻慧)