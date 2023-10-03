鄭文燦：17項政府民生關鍵系統 將做異地及雲端備援

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行政院副院長鄭文燦3日透露，目前預計將政府部門的17項民生關鍵系統上網，做異地備援和雲端備援，預估四年內完成。數位部官員對此補充，該計畫預計明年起啟動，初步盤點的17項系統不涉及敏感個資（如戶政資料）和金融交易，主要是會將民生部會相關的資訊，如車子等資料「上雲」。

鄭文燦3日出席「2023第三屆數位轉型鼎革獎贈獎暨分享典禮」致詞時表示，目前台灣最重要的兩個轉型，一個是淨零轉型，一個是能源轉型。而在數位轉型的部分，台灣是一個數位進步的國家，2000年的時候開始展開數位化，經過20年，現在的數位轉型動力又更強了。

鄭文燦說，台灣不只是在半導體、ICT製造的大國，在軟體服務上、在應用端也做了非常多，其中在科技產業、傳統製造和服務業方面的數位轉型都很有成果。

鄭文燦說，成立數位部後，希望數位培力、數位韌性、數位永續都能夠提高，那其中很核心關鍵就是數位轉型以及數位的產業，那這個轉型需要一個龐大的產業來支持。

鄭文燦說，仔細觀察這幾年的發展，其中最關鍵當然是AI跟 雲端的發展，這個是我們下個階段很大的一個成長的動力，應用比想像還要再廣泛，而這個過程需要數位夥伴、各式各樣的資訊大廠、軟體大廠都投入競爭。

鄭文燦說，明年的科技預算，由國科會負責統籌的是1,383億，如果包括基金、國防科技等大概是在1,900多億，由國科會統籌部分的話比去年增加168億。事實上，台灣在預算結構上，需要投入更多的數位預算跟科技預算，這也是我們願意投入的。

在對AI的部分，鄭文燦說，AI基本法會稍晚才立法，原因是因為AI發展太快，應用端太多，希望能夠發展一個可信賴的AI運作規範，不管在政府跟產業能夠有個依循，所以行政院先是通過了生成式AI的使用指引，而AI的運用會在每個領域都會很廣泛，變成AI產業化、產業會AI化，因此會再投入更多的預算。

那雲端的部分，鄭文燦透露，政府部門重要的17項民生關鍵系統除了做異地備援，也要做雲端備援，以增加韌性，預定四年內完成；同樣的情況也會在企業界，一旦雲端的功能愈強，在第一線得到的資源服務越多，以後不只是數據在上面，在運算上面，企業的這個運作會更有效率。

鄭文燦也說，那原本在數位領域台灣是比較落後的，最近這幾年已經大幅的提高，代表我們國家投入數位建設成果有被大家看到，希望未來加入寬頻跟隨時隨地網路服務，將成為一個新的方向。