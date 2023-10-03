市區道路施工管線挖掘回填考評 中華電信奪冠

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國土管理署今（3）日舉辦「2022年度管線事業挖掘道路施工回填復舊品質考評績優管線單位」頒獎典禮。其中，全國性管線單位中以中華電信股份有限公司表現最為優異，以總分84.03分排名第一。

國土管理署副署長於望聖說明，管線事業挖掘道路施工回填復舊品質考評計畫內容全面，包含「政策考評」及「現地抽驗」等項目，也涵蓋政策考評，納入了「配合道路管理政策之行政作為」、「裁罰案件率」、「民眾投訴案件處理情形」及「道路挖掘管理系統完整性」等各項指標。

於望聖說，期盼透過現地抽驗考評，對於道路回填復舊平整度進行測量，讓各管線單位積極落實各項品質提升作為，改善用路環境。

於望聖表示，去年度考評作業包括全國22個直轄市及縣市、83個考評路段，受評單位包含台灣電力股份有限公司、台灣中油股份有限公司、中華電信股份有限公司及台灣自來水股份有限公司等全國性管線單位，另有台北自來水事業處、金門縣自來水廠、連江縣自來水廠及瓦斯公司等區域性管線單位。

其中，全國性管線單位中以中華電信股份有限公司表現最為優異，以總分84.03分排名第一；區處評比前三名分別為台灣電力股份有限公司-桃園區營運處、中華電信股份有限公司–新北營運處第四客戶網路中心及中華電信股份有限公司–高雄營運處第二客戶網路中心。

於望聖表示，各地方政府反映管線單位對於各項政策之配合度有明顯提升，顯見各受評管線單位對本次考評非常重視。

不過，於望聖指出，道路施工復舊仍有加強空間，例如本次考評發現，同一管線單位在全國各區處之成績有明顯差異。

於望聖點出各區表現較差之單位，例如台灣電力股份有限公司（台東縣、彰化縣、苗栗縣）、台灣中油股份有限公司（金門縣、基隆市、台北市）、中華電信股份有限公司（台南市、南投縣、基隆市）及台灣自來水股份有限公司（台中市、澎湖縣、苗栗縣），他說，這些單位應向成績較佳單位觀摩學習，建立標準作業模式。