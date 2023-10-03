安永：AI適用財稅場景 預估可減少7成人工工時

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

現今數位趨勢下，善用人工智慧（AI）等數位工具更能提升個人及企業產出效率。安永認為，企業需將AI和相關數據納入企業策略，以實現數位化目標，從設計階段將對AI的信任納入系統建構架構，才能大規模實施智慧自動化工作；對於有資料比對需求的財稅部門作業，透過AI機器學習進行流程自動化後，預估可釋放約70％的人工工時。

安永近期發布「全球CEO展望脈動報告」，調查全球1,200位企業CEO如何使用AI以及未來利用該技術的計畫。65％受訪CEO認為AI可以驅動生產力、提高企業及員工的業務效率，創造更積極的結果，但是CEO對AI優勢的信心卻因擔憂未知後果而減少；也有幾乎相同比例的CEO認為，AI取代人工的影響，將會因為相關技術在未來創造出新的職務和工作機會而抵銷。

67％ CEO認為，需要做更多工作來解決AI推動下可能導致未來的社會風險、道德風險，以及犯罪風險，例如網路攻擊、虛假資訊和深度偽造等；對於管理AI無意間對業界和社會造成的重大影響方面，也仍然做得不夠。

此外，88％受訪CEO正將AI納入資本配置，其中43％正積極投資AI技術，另外45％表示計畫未來一年內對AI進行重大投資。

安永聯合會計師事務所稅務科技服務資深副總經理詹大緯指出，AI可多加運用在有資料比對需求的作業，以財稅部門為例，應付帳款付款流程、AP／AR對帳、費用報銷、納稅憑證核對等的應用都很適合，可以大幅釋放員工進行此類重複性作業的時間，讓員工投入於高附加價值工作。

若使用AI機器學習在應付帳款付款流程上，可將AI機器學習帶入發票模型訓練，降低人工建立模型的時間與後續維護，逐漸改由AI自行訓練，之後即使發票檔有格式異動，可以將人力介入降到最低。解開了自動化對帳及入帳作業的瓶頸後，預估可釋放約70％人工工時。