EVA追價買盤趨緩 台塑、台聚、亞聚利差縮減

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九月是大陸EVA傳統消費旺季，但月初光電企業承接前期階段性備貨行情尚能磨平EVA其他方向消費頹勢，隨著光電膠膜需求利好逐漸出盡，電纜料走貨同步轉弱，加上發泡鞋材消費疲軟，近期EVA買方觀望氛圍重，對高價貨源抵觸，壓抑現貨報價行情，每噸價格失守1500美元整數關卡。台塑（1301）、台聚（1304）、亞聚（1308）利差空間受阻、縮減。

大陸EVA七、八月份連續上漲不同程度上透支市場，導致九月多頭空虛。九月EVA企業裝置復工與檢修互現，產業開工率主要格局為高點震盪；企業整體負荷高點出現在第二週，約88％，導致供應壓力上浮，廠商出廠訂價鬆脫，貿易商心態減弱，跟跌出廠價。其後EVA開工率震盪整理，30天內平均負載約80.0％。

分析師表示，九月EVA市場表現旺季不旺，逆法則下跌。市場預估後市雙節後終端企業一般以消化前期庫存為主，接貨意願好轉的可能性不大，短線市場或將延續區間震盪。不過，EVA原料行情持堅，對EVA行情支撐力道尚可，加上第四季起隨奧運備貨需求，鞋廠開工率逐季提高，有助EVA行情持穩走堅。

台塑兩岸EVA產能達34萬噸；台聚、亞聚LDPE／EVA年產均為15萬噸，還參與古雷投資，並以台聚70％、亞聚30％持股，合資成立大陸EVA銷售公司。

台聚、亞聚轉投資古雷石化已正式投產EVA，年產30萬噸，光伏級（太陽能用）產品也於6月開始送樣客戶，順利於7、8月下單出貨。在EVA利差仍優於PE等產品，且長線太陽能EVA發展正向看待，公司看好後續古雷光伏級EVA銷售力道將持續放大。

強化產品組合、提振收益能量，台聚不排除有計畫移轉部分台灣的光伏級EVA訂單至古雷生產，也會生產電纜級EVA；台灣廠則可生產差異化的EVA產品。