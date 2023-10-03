《盤後解析》台股量縮整理 看2類有戲

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【時報記者郭鴻慧台北報導】美元指數衝高嚇跑多頭，今日美股期指、亞股紛紛下挫，而台股昨日領攻主帥台積電(2330)，及緯創(3231)等AI一軍指標股也悉數走低，使得多頭欲振乏力，盤中雖有聯發科(2454)領軍高價IC，攜手記憶體、PCB、機殼等族群積極抗空，企圖力守16500關，無奈午後空頭加重調節緯創、廣達(2382)、緯穎(6669)、定穎投控(3715)、威盛(2388)、華孚(6235)等大型股，大盤指數跌點快速擴大至逾百點、最低達16453.8點，終場集中市場收16454.34點，跌102.97點，總成交值縮減至2557.16億元；櫃買市場收214.75點，跌1.11點，總成交值增至775.22億元。匯率方面，今日開盤新台幣兌美元為32.260元、貶值2.3分，上半場探至32.350元、貶值1.13角。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台股今日量縮整理，指數技術指標並未轉強，OTC在中小型個股活潑帶動下，表現相對較強，預期後市中小型股、9月營收及季報出色個股仍有表現空間。

盤面上，台積電收在529元，下跌0.75%；聯發科(2454)收在772元，上漲3.62；高價股的力旺(3529)收在2150元，上漲2.14%、旭隼(6409)收在1645元，上漲1.45%；記憶體相關業者南亞科(2408)、威剛(3260)、晶豪科(3006)等全面收紅。

PGIM保德信新世紀基金經理人廖炳焜指出，台股第四季在產業旺季、作帳行情、消費旺季等多方利多激勵之下，上漲機率向來較高，達九成之多，其中電子指數平均漲幅在三大指數中表現居冠，而今年又有選舉行情逐步發酵利多，搭配AI產業大趨勢爆發，AI需求極具想像空間，有利台股表現。

至於本週台股走勢，廖炳焜認為，因為下週將是國慶連假，且即將進入第三季財報季，且加權指數本益比已非低檔水位，本週盤面可能出現觀望氣氛。