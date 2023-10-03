《通網股》跨很大!「遠傳心生活」攜UNIQLO壯大數位平台

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【時報記者王逸芯台北報導】遠傳(4904)透過「遠傳心生活」APP，成功跨界串連各個生活領域，也帶動遠傳幣兌換人數節節高升，遠傳也積極拓展場景，最新與UNIQLO跨領域合作，希望藉此進一步壯大用戶群。

遠傳首創電信行動生活圈「遠傳心生活」APP，藉由成立數位平台、提供豐富多元優惠，並將服務觸角延伸至生活各個角落，讓用戶獲得有感回饋，圈下忠誠粉絲。這次攜手UNIQLO跨領域合作，推出「遠傳/UNIQLO跨界心連線」活動，即日起至11月底推出「遠傳用戶三重好康」優惠，讓APP用戶運用遠傳幣兌換UNIQLO商品。

「遠傳幣」自推出以來，全力結合遠傳用戶日常需求、拓增多元應用場景，從電信折抵金、1幣百倍放大，到百大品牌商品即享兌換券等，都能輕鬆使用，成功讓遠傳幣成為精打細算族的生活良伴。今年更推出VIP用戶超值1折起兌換區、超級門票等優惠，例如「遠傳心生活」VIP用戶享以10遠傳幣兌換5折、全用戶享以20遠傳幣兌換7折演唱會門票，成功帶動遠傳幣兌幣金額今年第三季相較去年同期大幅成長31%，遠傳幣兌換人數更成長近2倍。

遠傳新經濟業務持續力拚獲利增長，在遠傳自主開發的資通訊服務持續挹注新經濟獲利攀升，2023年上半年新經濟整體獲利更較去年同期成長5%。在個人數位服務端方面，遠傳friDay購物電子商務營收年成長率13%、數位媒體服務營收年成長率達9%，貢獻新經濟營收成長。