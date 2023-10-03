工研院ICT TechDay 聚焦低軌衛星、車聯網、資安、5G通訊、GAI

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不用穿戴裝置就能製作3D人物動畫、駕駛視線可穿透前車堪比千里眼、生成式AI賀卡現場玩。工研院3日舉辦第六屆ICT TechDay（資通訊科技日）論壇，並且展示在經濟部產業技術司、數位部數位產業署的補助下多達34項技術成果發表。

同時邀請到產業重量級專家如日本NTT、太空中心、中研院資安專題中心、聯發科技、鐳洋科技、研華科技、台灣大哥大、邁爾凌科技等，分享低軌衛星、車聯網、5G／6G通訊、資安、AI人工智慧、生成式AI（GAI）等趨勢，為臺灣資通訊產業注入新動能。

工研院資訊與通訊研究所所長丁邦安表示，資通訊產業順應市場需求快速更迭，供應鏈從過去的全球化模式逐漸走向區域化、在地化或短鏈化發展，並且未來的硬體銷售限制將逐漸大於軟體，企業開放化（Open）、智慧化（Intelligent）成為產業發展驅動力，加上企業追求永續經營，綠能化（Green）亦為投資重點，甚至藉此催生更多新創產業 以完備產業生態鏈，因此資通所鎖定「創新開局OPENINGS」為發展重點，期望能為國內ICT產業分擔技術研發風險。

經濟部產業技術司司長邱求慧表示，經濟部透過法人研發及補助業者，提升我國技術自主研發能量。今日更一口氣展出超過20項科技專案成果，此次展示四大亮點，一是低軌衛星，協助國內廠商掌握自主地面設備技術，並打入國際前三大衛星供應鏈。二是已應用於智慧醫院、智慧工廠的Janus智能資安管家，不再聚焦防火牆或黑名單、白名單，靠掌握「行為」打造資安防護網。三是智慧座艙V2X See through，讓駕駛就像獲得千里眼可掌握前車視野。四是5G O-RAN微基站系統，提升我國高功率與多天線基站自主研發能力，更已技轉廠商產品化，並積極進軍國際生態系。

數位部數位產業署副署長林俊秀指出，今天展示多項數位部數位產業署技術應用，包括5G專網整合技術、AI轉位數型之智慧商店、生成式應用、AI醫療應用、FAST AI一站式軟體系統、數位減碳技術應用等，展現技術研發與產業深耕的落地應用成果。