364天定存單利率 略升至1.175％

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中央銀行3日標售1,400億元364天期定存單，得標加權平均利率續升至1.175％，為近三月以來新高水準，較上月微升1.4個基本點（1基本點是0.01百分點），投標金額倍數再降至1.14倍，續創去年6月同天期以來新低。

銀行資金調度主管分析，10月364天期定存單利率上行符合預期，但揚升幅度比預期更高，反映出當前市場不確定高，美國升息還有一到兩次空間，美歐主要國家仍在緊縮，市場也會擔心台灣央行後續再升息一次，因此投標明顯趨於保守，也使投標利率區間大幅擴大。

根據央行公布364天期定存單標售結果，僅吸引1,592.4億元資金進場投標，相較於上月同天期的1,832.3億元再下滑；尤其，本期投標金額倍數降至1.14倍，不僅遠低於上月同天期的1.31倍，更是自去年6月同天期以來新低倍數；本期得標比率增為87.92％，得標加權平均利率則升至1.175％。

銀行主管表示，本期投標熱度低，「市場現在也不敢太確定」，主要是考量到美國仍有升息機率，美債殖利率持續向上，而核心通膨也壓不下來，加上美國經濟數據穩健，種種跡象顯示美國聯準會（Fed）還有一至兩次升息空間，也牽動台灣升息方向。

銀行主管說，央行考量貨幣政策，首要國內經濟數據，其次看國內通膨，第三是看國際緊縮情況，目前美歐市場還在緊縮，後續也難保國內央行也會再動一次，雖然央行再升息機率很低，但業者此時投標意願大減，不願冒利率風險。

本期投標倍數僅1.14倍，銀行主管表示，「大家興趣不高，主要是因為看不太懂市場環境，又怕後續升息」，本期業者投標就更為保守；而投標區間也跟著大幅擴大，均標1.175％，但最高為1.194％，最低也僅1.16％，區間大幅擴大，顯示大家想法很分歧，對於利率市場沒有把握，「但這也是正常現象」。

對於後續各天期定存單利率，銀行主管直言，「現在利率環境變化太大」，市場題材變化太快，利率很難預測，以美國再升息機率來看，預計後續定存單利率上行的機率較高。

央行在2010年4月開始標售364天期定存單，提供銀行過剩資金去化管道，標售金額1,000億元。2014年2月提高到1,200億元，2015年3月再增至1,300億元、同年6月二度上調為1,500億元，及2016年2月加碼為1,600億元，2017年5月又提高至1,700億元，2022年6月首度調降至1,400億元。