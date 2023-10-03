蘆洲諾貝爾眼科診所盛大開幕 守護三蘆地區民眾眼睛健康

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全台連鎖的諾貝爾眼科機構，自2001年成立第一家『台北諾貝爾眼科診所』已在全台擁有近二十家眼科診所，多年來致力於照顧民眾的視力健康。繼今年9月底於台中北屯區崇德諾貝爾眼科診所開幕後，緊接著於10月2日正式插旗在新北三重蘆洲地於洲諾貝爾眼科診所。蘆洲諾貝爾眼科位於三民高中捷運站附近，地理位置相當便利，出捷運站只要步行5分鐘就可抵達，對於蘆洲區周邊民眾來說，看診十分方便。

蘆洲諾貝爾眼科診所由院長李怡萱醫師領軍，專精於高階白內障手術，攜手專精於青光眼雷射治療的副院長張桂榕醫師，以及分別專精於雷射近視手術的台北諾貝爾眼科院長沈仁翔，與兒童視力保健及角膜塑型驗配的醫師蘇莞雅，共同為蘆洲地區居民照顧靈魂之窗。

除此之外，診所還加入兩位專業眼科醫師，分別是新光醫院出身的總醫師歐又齊及三總研究醫師簡乾証，兩位特別於角膜疾病及乾眼症診斷治療有研究。除了以上六位醫師外，另聘請新光醫院醫師王元聖擔任顧問。蘆洲諾貝爾眼科診所擁有這七位醫生可謂是黃金陣容，可提供三重蘆洲地區民眾最完善且進步的眼科醫療服務。

諾貝爾眼科集團總院長張朝凱表示，由於現代人仰賴3C產品，用眼習慣改變，患有乾眼症、近視、老花及白內障等眼疾族群逐漸增加，甚至有年輕化趨勢，而諾貝爾眼科致力於提高眼科治療品質，持續引進專業醫療團隊與高階的儀器設備，提供民眾更優質專業服務。