前往主要內容
工商時報LOGO

錼創攜手台北W飯店呈現全球首創MicroLED互動裝置藝術

首座MicroLED裝置藝術落地，總計逾4,000萬顆MicroLED。圖／李淑惠
首座MicroLED裝置藝術落地，總計逾4,000萬顆MicroLED。圖／李淑惠

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

錼創科技（6854）與知名的台北W飯店攜手呈現MicroLED 互動裝置藝術一一「To Light You Fade」，融合科技與藝術，交織出一場跨界的視覺盛宴。

「To Light You Fade 」由RAMDOM 國際設計公司操刀，錼創科技運用環保、高可靠性的MicroLED取代原本的OLED材料，並將數千片MicroLED燈板巧妙拼接，重新演繹這件當代藝術作品。

錼創採用極微小尺寸的MicroLED作為發光材料，將千萬顆MicroLED匯整於燈板上，形成細緻且輕薄的面光源，使得打造出的「To Light You Fade」能展現出優美靜態的鏡面光澤及動態漸層光影， 完美融入飯店時尚又奢華的風格設計，旅客一踏入門口，眼前的MicroLED燈光便會隨之搖曳，成為台北W飯店大廳吸睛的焦點。

錼創科技表示，此次跨界合作打破了傳統的界限，透過環境友善的新材料MicroLED重新為藝術注入了永續活力。讓往來台北W飯店的全世界旅客，都可以身臨其境地感受MicroLED這項發光材料的運用展現。未來，錼創科技將繼續探索更多跨域創新應用的可能性，讓MicroLED不只是做為顯示器光源，在任何光需求場域中，都成為MicroLED的潛在應用場域，將MicroLED 的無窮可能性呈現給全世界。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 華為是突破美國封鎖還是說大話？蘇姿丰這樣說

  2. 桃園三鐵共構潛力看好「合雄新站」

  3. 華為不敢說的 專家為中芯Mate 60 Pro晶片大解密

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。