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華固以每坪132萬元創新單價收購三重仁義土地 首度插旗三重

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華固（2548）今（3）日公告，以總價20.72億元，買下新北市三重仁信段1,569坪土地，每坪達132萬元，據悉，每坪土地成交單價已刷新區域新高水準。華固建設總經理洪嘉昇表示，這是華固首度插旗三重，購地、推案，預計採2期開發，總銷估計共75億元，每坪推案單價暫估69萬元。

滿手現金的華固，今天再度出手搶地，下午公告，以以每坪132萬元創新單價，總價共20.72億元，收購三重仁義土地，為首度「插旗」三重！將規劃總銷75億元，分兩期開發的首購產品。

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