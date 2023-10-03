台新天母分行獲准開辦國庫業務 多元服務在地深耕

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為就近滿足客戶需求，台新銀行天母分行宣布開辦國庫業務，為今年唯一經中央銀行核准新設的國庫經辦行，累計自2016年5月以來，台新已有13家分行為國庫經辦行，開辦據點數居民營銀行第二，地點遍及全台。

台新銀行表示，天母分行開辦國庫業務後，將可為天母與士林地區注入嶄新金融體驗，未來將持續配合政府推動更多便民金融服務，共同落實普惠金融，促進在地發展。

國庫經辦行的主要業務包含經收各項國庫款，如國稅款、審查費、許可費，以及兌付國庫支票、經管國庫機關專戶存款、保管中央政府機關票據等，主要以機關單位作為服務對象。

台新銀行表示，截至目前，台新13家國庫經辦行的服務版圖包含近百家機關單位，服務到的員工數量上萬名，類型涵蓋行政機關、大型醫療機構、國立學校、國軍機關等。

針對不同類型的機關單位，台新提供客製化的合作模式及專人到場的尊榮服務，並運用創新金融科技和自動化設備，簡化繁瑣人工作業，協助機關單位推動更多便民金融服務。秉持客戶導向、便利個人金融的服務理念，針對機關單位員工，也提供薪轉存款利率及相關金融商品的專屬尊榮方案，且月月可享跨行轉帳及跨行提款次數的優惠。

展望未來，台新表示，將持續配合央行履行代理國庫職責，承諾提供最具競爭力的服務條件，以提供最優質的金融服務為目標，落實普惠金融並深耕各地國庫客戶。讓台新的國庫服務更貼近客戶，同時也協助政府推動更多便民的金融服務，促進在地經濟與社會發展。