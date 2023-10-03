前往主要內容
工商時報LOGO

華航10月換菜單 頂級美饌療癒旅人

  • 中時即時 陳祐誠
燈燈庵為日本航線商務艙旅客設計專屬「秋麗」季節菜單，以在地當季食材入菜，賞味秋日當季美味。（華航提供／陳祐誠台北傳真）
燈燈庵為日本航線商務艙旅客設計專屬「秋麗」季節菜單，以在地當季食材入菜，賞味秋日當季美味。（華航提供／陳祐誠台北傳真）

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

時序進入秋季，中華航空攜手台灣米其林3星餐廳「頤宮中餐廳」、東京名店「燈燈庵」、米其林綠星「陽明春天」及精品甜點「法朋甜點烘焙坊」打造新穎機上料理，全新菜單於10月起正式上線。

華航指出，新一季菜色於台灣出發前往歐洲、美加長程航班，全艙等旅客都可享用米其林3星頤宮中餐廳所打造的頂級粵菜料理；日本航線豪華商務艙／商務艙旅客可品嚐東京名店燈燈庵，以台灣在地當季食材設計的「秋麗」日式饗宴；而喜愛蔬食的旅客，也可體驗陽明春天新推出的美味蔬食料理；甜點控則可在日本航線豪華商務艙／商務艙往東京、名古屋、大阪、福岡的航班上，享用法朋的精緻甜點。

頤宮連續6年摘下台灣米其林指南3星，特為華航旅客打造尊榮的機上體驗，豪華商務艙秋季主菜「紅燒中東極品四頭鮑撈麵」，另新設計開胃五品小菜；甜點則可享用冰皮芝麻綠豆糕、港式養生甜品冰糖燉雪梨。

明年1月豪華商務艙主菜推出「麻婆豆腐龍蝦佐米飯」，豪華經濟艙主菜陸續推出家傳牛肉撈麵、豆豉蒸肉排煲仔飯；經濟艙旅客則能享用蝦仁叉燒星洲炒米粉，明年1月可品嚐咖哩蝦仁魚蛋撈麵。

華航和東京名店「燈燈庵」合作，為日本航線推出豪華商務艙／商務艙專屬「秋麗」季節菜單，主菜享用鮭魚黃韭燒及黑毛和牛胡麻照燒，搭配以蕈菇椎茸烹製的炊飯，享受豐收的秋日佳餚。廣受歡迎的經典菜色勾玉豆腐，以及招牌甜點紫薯黑糖饅頭，10月在華航班機一樣吃得到。

陽明春天則為豪華商務艙／商務艙旅客推出黑松露植物排搭配養生米型麵，將天然食材饒富巧思入菜。

「甜點界的香奈兒」法朋烘焙甜點坊為華航打造獨家聯名系列甜點，在秋季新推出太妃糖百香果馬卡龍，以太妃糖及100％巧克力製作酥脆外皮，並融入台灣當季食材，嚴選產地直送的南投百香果，融合為濕潤化口的馬卡龍，入口就能品嘗濃郁的酸甜滋味。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 華為是突破美國封鎖還是說大話？蘇姿丰這樣說

  2. 桃園三鐵共構潛力看好「合雄新站」

  3. 華為不敢說的 專家為中芯Mate 60 Pro晶片大解密

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。