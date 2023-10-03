曾扮男裝逃強徵慰安婦 鍾東錦陪108歲麥當勞阿嬤吃漢堡

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重陽節將至，苗栗縣長鍾東錦3日上午特別前往全縣最長人瑞「麥當勞阿嬤」翁薛玉雲家中，陪阿嬤一起吃漢堡，今年108歲的麥當勞阿嬤，曾受日本公學校教育，二戰時期，日軍強徵台灣婦女赴南洋當慰安婦，阿嬤與友人喬裝成男生躲過一劫，阿嬤家人特別將當年珍貴照片整理出來，讓鍾東錦對阿嬤當年的勇氣和機智佩服不已。

苗栗縣全縣目前共有122名百歲人瑞，比起去年的149人，少了27人，百歲人瑞多半集中在苗栗市、後龍鎮、頭份市及竹南鎮等鄉鎮市，其中男性人瑞最高壽的是住在卓蘭鎮的107歲人瑞賴阿康，女性人瑞則是縣民熟知住在後龍鎮大庄里的翁薛玉雲，翁薛玉雲因喜愛吃麥當勞漢堡，才被冠上「麥當勞阿嬤」封號。

麥當勞阿嬤出生在後龍鎮龍津里公司寮，過去，公司寮漁港是苗栗縣後龍對大陸最主要商業貿易港，家境相當優渥，因此，阿嬤早年曾在公司寮公學校就讀，公司寮公學校是現今同光國小的前身，是當年畢業生中唯2的女學生，阿嬤成年後，遇到二次世界大戰，日軍強行徵召台灣婦人赴南洋戰場充當慰安婦，阿嬤與友人急中生智，改扮成男人著西裝，才躲過一劫，阿嬤當時曾將改穿男裝模樣拍成照片留存至今，成為最珍貴的歷史畫面。

麥當勞阿嬤生下3子，長子也已83歲了，苗栗縣長鍾東錦3日上午專程前往阿嬤家祝賀重陽節快樂，親手替阿嬤戴上金項鍊，並致贈敬老紅包1萬元，苗栗縣議長李文、後龍鎮長謝清輝及後龍鎮代會主席花麗卿都到場祝賀，鍾東錦光並祝縣內所有長輩健康快樂，鍾東錦表示，有長輩人瑞在的家庭，表示子孫很有成就，很教順，能把長輩照顧得好，也期望長輩能保持愉悅的心情，長命百歲。