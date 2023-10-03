國人瘋債券ETF 今年規模衝破1.67兆

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國人瘋債券ETF，讓整體債券ETF市場，今年以來大放異彩，從去年12月30日截至今年9月28日，受益人數自14.56萬人增加至73.27萬人，規模自新台幣1.20兆元，增加至1.67兆元！法人指出，升息循環已接近終點，據歷史資料顯示，在近三次升息循環結束時進場配置長天期美債市場，持有2年累積報酬率有望達到20％，國人可趁回檔分批配置美債ETF。

這波債券ETF熱潮還未退，國泰投信指出，今年國泰20年美債ETF的基金規模由83.74億元大幅成長至471.85億元，基金規模增加4.6倍，受益人數已達65,645人，增幅超過22倍，且今年6月、9月已追加募集，自9月20日開始銷售第3次追加募集的200億額度後，仍吸引投資人持續湧入，顯示市場普遍看好債券未來的表現。

國泰20年美債ETF基金經理人江宇騰指出，因長天期債券價格受升、降息影響較大，根據最新今年9月聯準會利率點陣圖顯示，隱含年底前仍將升息1碼，但今年底是聯準會升息終點的立場沒有改變，明年則轉向降息，進入降息循環後，債券價格反彈幅度最大的就是存續期間長的長天期債券。

另外，美國公債被視為無風險資產，違約率極低，避險效果佳，存續期間數值愈大，代表債券價格對利率變化的敏感度愈高，以國泰20年美債ETF為例，截至9月27日，基金平均有效存續期間約16.5年，也就是說接下來如果債券殖利率下降1％，債券價格有機會上升約16.5％，且目前指數到期殖利率約4.8％，來到2007年11月以來的新高，殖利率來到難得的甜蜜點。

國泰投信指出，國泰20年美債ETF採季配息機制，10月19日除息，投資人趁勢布局，可望先領債息，再賺降息後的價差機會，且將於11月20日後的配息評價日，開始適用收益平準金機制，預期納入後可讓每次配息回歸穩定，不易有稀釋情況。國泰投信已公告每單位預估配發金額，可上網查詢，最晚只要在10月18日前持有或買進，皆可參與本次配息。