喇叭牌正露糖衣錠出包 逾37萬錠緊急回收

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【中央社記者陳婕翎台北3日電】食藥署今天表示，監測到日本發出回收警訊，治療腹瀉的「喇叭牌正露糖衣錠」部分藥品的原料藥製程與原核准不符，食藥署已要求廠商於10月27日前完成回收共1個批號、37萬4,328錠。

根據衛生福利部食品藥物管理署公布藥品回收訊息，台灣大幸藥品股份有限公司的「喇叭牌正露糖衣錠 SEIROGAN TOI A（衛署藥輸字第022339號）」，批號41RM2的產品，藥品其原料藥製程與原核准不符，啟動回收。

食藥署副署長陳惠芳接受媒體聯訪時表示，監測到日本厚生勞動省委託的醫藥品醫療機器總合機構（PMDA）在9月26日發出警訊，這款藥物的原料藥之中，黃柏等植物性萃取物，製程上出現問題，製造方法與向政府申請方法不同，有使用到相關原料藥製造藥物皆須回收。

陳惠芳說，製程不符規定的「喇叭牌正露糖衣錠」，日本共有22批，台灣110年曾輸入1批號，這個業者過去沒有見過類似狀況，台灣相關替代藥物很多，民眾無需擔心有缺藥問題。由於這款藥物並非健保用藥，所以沒有相關年用量統計，但以市售分析，今年截至9月已賣出134萬錠。

陳惠芳說，這個藥品主要用於緩解輕微或中度急性腹瀉。食藥署已要求廠商應於112年10月27日前完成回收作業，並應繳交回收成果報告書及後續預防矯正措施；民眾若對使用藥品有任何疑慮可洽鄰近藥局或諮詢醫師，選用其他適當藥品。