怕太亂？莫德納XBB「全民接種日」延期 改10／11開打

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本土新冠肺炎目前處於低點，但疾管署發言人曾淑慧表示，由於已入秋冬，天氣變涼，評估，疫情10月中會開始上升，到了12月底會到高峰，預估屆時每天會有兩萬人次確診新冠。今天也宣布，原訂10月9日就可以全民接種新冠XBB疫苗，將延後兩天在連假結束後開打，訂於10月11日開始，滿六個月以上，全民都可以接種莫德納XBB次世代疫苗了。

疾管署公布國內自3月20日新制實施後，近7日每日平均新增35例新冠本土確定病例(併發症)，較前7日(9/19-9/25)之每日平均新增33例略升。平均每日新增4例死亡，較前7日(9/19-9/25)之每日死亡平均數5例略降。

疾管署指出，新增檢出95例Omicron變異株確定病例，其中72例本土個案均為XBB (重點變異株32例EG.5、8例XBB.1.16、7例XBB.2.3、5例XBB.1.9.1、2例XBB.1.5、2例XBB.1.9.2)。

近4周監測總計，本土檢出病毒株XBB (98%)為主流株，重點變異株以EG.5 (43%)為多，其次為XBB.1.16 (10%) 及XBB.2.3 (9%)。

曾淑慧表示，國內近期新冠疫情雖處低點，但根據數學模式推估，推估預測新冠疫情於10月中旬後逐漸升溫，將到12月到達高峰，推估屆時每天最高確診個案會有2萬人。

疾管署表示，為提升國民對抗主流病毒株的免疫保護力，現已開放65歲以上民眾及醫護人員接種，預計將自10月11日起開放滿6個月以上全民接種，提醒民眾依開放時程儘速接種，儘早獲得保護力，減少病毒變異株威脅。

原本暫定10月9日全民開打，為何延後兩天？曾淑慧表示，過去疫苗開打日都是以上班日為原則，加上這次疫苗接種種類多，需要較多的醫護和行政人員，對於民眾才是最好的保障。一開始訂於9日是因還無法掌握疫苗到貨數量。

疾管署也統計，XBB疫苗開打一周以來，已經接種8萬人次，比上一波BA.5疫苗好上許多。