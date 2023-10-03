小犬陸警發布 氣象粉專：周四凌晨此處登陸機率高

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今年第14號颱風「小犬」(國際命名KOINU)逼近台灣，強度上仍維持中度颱風水準，中央氣象署稍早已發布陸上颱風警報，花東、恆春半島地區須留意豪雨等級以上降雨出現。專家則指出，花蓮豐濱至恆春一帶為颱風登陸熱點

氣象署資料指出，中度颱風小犬今日下午13時的中心位置位於鵝鑾鼻東南東方約420公里海面上，以每小時11公里速度向西北轉西北西進行，颱風暴風圈正逐漸接近台灣東半部海面及巴士海峽，對花蓮、台東、屏東及恆春半島將構成威脅。

氣象署指出，今日台灣附近各海面及巴士海峽風浪逐漸增大，尤其基隆北海岸、東半部(含蘭嶼、綠島)及恆春半島沿海將有4米以上浪高，基隆北海岸、東半部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島及馬祖易有長浪發生。

此外，今日桃園至雲林、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、蘭嶼、綠島易有8至9級強陣風，基隆北海岸、嘉義至台南、東半部沿海空曠地區及金門、馬祖亦有較強陣風；下午起桃園至台南、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、蘭嶼、綠島將有9至10級強陣風。

台灣颱風論壇｜天氣特急粉專表示，今天颱風偏北的程度將決定登陸位置，花蓮豐濱至恆春為登陸熱點。以目前資料研判，明日深夜至周四凌晨間登陸，登陸熱區及颱風中心通過的區域嚴防猛烈風勢及雨勢。