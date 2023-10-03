「遠雄夏沐」締造小檜溪5字頭4項紀錄

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即將絕版的小檜溪重劃區，在藝文特區開發飽和後，儼然已是桃園市房價的領頭羊，小檜溪2022年房價均站穩4字頭，去年下半年迄今，春日路上已有2個預售社區寫下5字頭紀錄，一是「三本大序」48筆成交中有2筆分別為50.74萬元與50.05萬元，二是區內「率先破5」的「遠雄夏沐」，而且該案還締造今年實登成交全數破5、小檜溪最多筆5字頭成交戶數、以及七月揭露區域最高成交單價55.52萬元等4項紀錄。

為何「遠雄夏沐」能獨步小檜溪？遠雄房地產行銷協理蔡紫祺分析指出3大因素，首先桃園蛋黃區的小檜溪「天生自帶流量」，先天為大業大有商圈、中正商圈、站前商圈及藝文商圈4大成熟生活圈環繞，這4大生活圈發展均超過二十年，在「離不開熟悉環境，又嚮往新重劃區水岸綠地規劃」的思維下，自然推動這4區在地換屋、二代置產、新婚成家自住需求湧入小檜溪；第二是遠雄品牌光環讓買過一二期的客戶口碑發酵，在親友推薦購屋、已購客帶新客戶上發揮推波助瀾的作用。

最重要的是，「遠雄夏沐」位於春日路三十米林蔭大道與民光東路口，正對4,200坪音樂之林公園，視野跨越綠海即是南崁溪水岸綠軸，且西側的萬坪中心商業區，未來有國泰人壽與麗寶規劃中的商辦與複合式商場，在小檜溪能一次擁有「公園+水岸+商場3大第一排」優勢的基地極其稀少，加上「北市十大豪宅建築師–呂建勳」攜手陶朱隱園景觀設計團隊打造的22層水岸地標建築，等於集都會生活機能與水岸名邸優勢於大成。

規劃34~48坪3到3+1房戶戶邊間的「遠雄夏沐」，訴求「買在市中心」、「買正3房」、「買上市品牌建商、豪宅大師作品」、「買view」的4大特色，吸引原住在周邊10分鐘車程可達的大有商圈、中正商圈、藝文商圈、站前商圈的在地客購前來換屋、二代置產。