台股重回震盪 電子股撐盤有望 光通訊這兩檔有看頭

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投組表現：

光環（3234）表現最佳，3日股價上漲9.72％，股價月線、季線呈現多頭排列，成交量放大，後勢可期。

安可（3615）表現最差，3日股價下跌1.87％，股價若跌破月線23.2元附近，建議賣出。

盤勢預測：

台股大盤開低走低，終場下跌102.97點、跌幅0.62％，收在16454.34點，成交量為2557.16億元。

電子通路表現最佳，漲幅0.99％。電器電纜表現最差，跌幅2.1％。權值股台積電下跌4元，跌幅0.75％，收在529元。聯發科上漲27元，漲幅3.62％，收在772元。

展望後市，台股大盤受亞股下跌波及，半年線得而復失，符合N型上攻特性。因此任何回檔整理，在測試支撐有效後，都是較佳的買點。選股方面，機殼中的晟銘電、迎廣及振發等個股，在今日短暫休息後仍有上漲空間。光通訊的光環、光聖及記憶體中的十銓、威剛等個股，投資人皆可特別關注。

投組表現：

光環（3234）表現最佳， 受惠5G 高速傳輸等動能挹注下，股價開高收最高。

定穎投控(3715)表現最差，受惠漲多影響，震盪後持續走高，未來有機會續強。

盤勢預測：

受到美國四大指數漲跌互見，但是早盤受到日韓下挫影響，加上美股期指同步轉跌，使市場熱度瞬間冷卻，主要是下周國慶雙十長假，影響買盤積極度不高，難脫整理格局。

整體而言，由於昨日大漲後，股價須修正，當然台幣的續貶間接影響外資的態度，加上大盤的季線是強大的壓力下，短時間需要成交量的配合，才有力於反彈行情。

投組表現：

兆利（3548）表現最佳，受惠華為折疊手機熱賣，9月營收預估維持高檔，守穩月線後投信進場加碼，昨日強勢漲停，今日續創掛牌新高。

堤維西（1522）表現最差，上攻量能不足尚無法化解帶量長黑棒賣壓，股價續維持在月線上方橫向整理，如要過高唯量是問。

盤勢預測：

昨日台股大漲203點或1.24％，同時補量2,827億元呈現價量齊揚，但新台幣未隨之強升代表外資尚未打算大舉回補台股，因此今日又立刻重回震盪。早盤開低後多方一度將指數撐回平盤之上，但賣壓在午盤過後加速出籠，使得指數終場下跌102點且收在幾近全場最低點。

半年線站上一日後又再次失守，不過半年線仍在向上，未來重新站上機率不低，投資人不必擔憂。未來台股轉強向上挑戰季線甚至萬七，還是要看費半、成交量和新台幣。

操作上，外資尚未歸隊但內資全力作多加碼台股，因此績優中小型股有望走出自己的一片天，接下來將陸續公告9月營收，投資人可留意財報績優股的表現。

另外DRAM產業繼上個月三星釋出正面訊息後，威剛（3260）董座陳立白也表示記憶體從明年開始將迎來兩年多頭，帶動威剛以及同族群的商丞（8277）、晶豪科（3006）、宇瞻（8271）股價大漲，由於供需情況正逐漸改善當中，因此建議該產業可以進行波段操作，分批布局。

投組表現：

萬潤（6187）表現最佳，CoWoS題材助攻，昨日強攻漲停板，今日再創波段新高。

鈊象（3293）表現最差，8月稅前盈餘7.26億元創新高，股價震盪拉回10日線附近。

盤勢預測：

美國政府關門危機暫時解除，十年期美債殖利率創2007年以來新高，市場聚焦周五非農就業數據公布，另外據傳，美國向中國警告，最快本月將更新美國人工智慧晶片及半導體設備出口限制，持續留意對相關科技股影響。

昨日AI概念股領漲、外資連日賣超後回補、今日又轉賣超，財政部長表示我國出口連12黑，預計Q4轉正，時序邁入傳統旺季，陸續公布9月營收，預期業績亮眼電子股撐盤，短線有反彈行情，惟大盤上檔賣壓沉重，可逢反彈調節持股組合。