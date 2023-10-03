HOMEE 合宜家居打造HOMEE Plus會員直購 大受歡迎

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台灣家居市場上首個運用科技系統建立的 C2M 購物通路「HOMEE 合宜家居」為隸屬於空間運算領域 HOMEE AI 睿締國際國際科技，近日正式啓動「HOMEE Plus 會員直購」，強調「超低價、高質感、售後服務完善」的特點，立刻在廣大的消費群眾間引起熱烈討論，由於申辦會員後即可獲得市價超過 6,000 元限量會員禮，短短三天內 HOMEE Plus 線上會員申辦人數已接近萬名。

HOMEE AI 創辦人暨執行長杜宇威表示：「長久以來，台灣市場許多消費者在購買家具時到處比價，卻發現家具商品價格不透明，若在淘寶蝦皮購買則缺乏在地售後服務，因此HOMEE 合宜家居希望能提供給大眾獨特服務，藉由直接串連數百家優質國際家具製造商，打造C2M 平台讓消費者自由選購，同時還提供 HOMEE Care 安心售後服務，讓會員享有免組裝費、商品保固等貼心保障。」

從歷年數據指出，台灣家具市場規模近2,000 億元，換算消費者花費許多時間與精力在挑選家具，但卻有許多人因預算不足、資訊不足、風格不多而大失所望。據了解，HOMEE 合宜家居以「市場超低價、完善售後服務」作為差異化策略切入台灣家具市場，主要由一家 AI 企業的海外 SaaS 雲端軟體挹注資金，讓 HOMEE 不需要墊高售價可真正做到「去除中間商」價差，以微薄商品毛利即可運營此一會員服務平台，且能串連各種居家風格的源頭製造商。

近幾年市面上最熱銷的岩版餐桌，一張平均市價約 20,000 元。現在起加入 HOMEE Plus 會員即可享直購價，只要 2,910 元，直接省下一筆家具添購費用，完全呼應 HOMEE 對消費者強調的「花更少，買更好」。即日起，成功申辦 HOMEE Plus 會員資格，可獲得限量質感氣球狗坐凳，數量10,000個，送完為止。

限量入會禮，前10,000名成功申辦 HOMEE Plus 會員即贈質感氣球狗坐凳。圖/ HOMEE AI 提供

HOMEE 合宜家居同時計畫近期開設第一個體驗店，並推出 HOMEE Points 信用聯名卡點數兌換以及會員推薦獎勵等各種活動。HOMEE 合宜家居品牌影片：https://youtu.be/-r-0lTZAgwI?feature=shared