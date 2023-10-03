工研院辦ICT TechDay 展出逾30項創新科技成果

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睽違二年來的大型科技論壇盛會！工業技術研究院今（3）日舉辦2023 ITRI ICT TechDay（資通訊科技日），現場展出超過30項創新科技成果，現場展出五大主題，包括低軌衛星通訊、車電與無人載具、AI數位轉型、新創商機、B5G/6G。活動分為上半場與下半場，邀請國內外重量級產業如日本NTT、太空中心、中研院資安專題中心、聯發科技、鐳洋科技、研華科技、台灣大哥大、邁爾凌科技等專家們，一同為台灣資訊產業注入新的量能。

此次活動展示工研院研發多年的前瞻技術，包括七大項前瞻科技的應用落地：一、自主研發低軌衛星地面設備系統，已打入國際前三大供應鏈，將持續搶攻產值千億美元的太空通訊商機；二、V2X See Through智慧座艙千里眼，可即時掌握前方車輛視角的行車影像，協助我國業者搶進全球千億美元的車用安全市場；三、自動化網路控管技術Janus，用行為打造資安防護網，並成功與連鎖醫療體系、日本百年跨國商社進行合作；四、5G O-RAN微基站系統，滿足大覆蓋面積、大容量、高互通整合等產品需求，助力電信網通產業新升級；五、無標記3D真人動作捕捉技術，無虛穿戴裝置，透過影像錄製後即時擷取3D動作姿態，突破現行產業需穿戴動作捕捉服的過程；六、FAST AI一站式系統，打造「No Code、Low Code」環境，協助中小企業快速建立AI應用上線：七、「Grab-and-Go」智慧貨架，整合AI多重感測持續追蹤貨品動向，打造無人化商店以及智慧物流系統，同時降低開店成本。

活動也舉辦多場論壇，邀請國內外重量級專家如NTT 副總經理暨IOWN推進室負責人荒金陽助、國家太空中心主任吳宗信、陽明交通大學教授暨TAIDE 計畫主持人李育杰等專家學者，共同暢談通訊科技、太空與通訊應用、生成式AI等前瞻技術，並如何應用於各個領域與產業，最後由工研院資通所所長丁邦安以「致能未來：支援綠能化、智慧化與開放化的資通訊技術」為題，談論社會永續的主軸，緊扣今日論壇中的五大主題。

丁邦安表示：「此次活動是睽違兩年多來的大型科技盛會，因此工研院將所有壓箱寶都搬出來。其實發表技術應用只是手段而非目的，如何聚焦智慧生活、健康樂活、永續環境，及韌性社會等四大應用領域的研發方向，才是最重要的未來願景。」

他強調，資通訊應以四大方向發展智慧化致能技術，例如AI人工智慧、低軌衛星、通訊等，厚植我國產業技術力，期望用科技創新翻轉生活，未來工研院也將以市場需求為導向，發展相關解決方案，創建嶄新市場，以謀求人類社會福祉，引領產業社會為目標，工研院擘畫「2035技術策略藍圖」，持續為社會帶來美好的智慧未來。