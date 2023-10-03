上周就診破11萬、增7死 流感疫苗開打首日23萬人接種

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流感疫情連續6周升溫，上周門急診類流感就診人次突破11萬人。疾管署表示，社區中目前仍以以A型H1N1及H3N2共同流行，正在處於流行期，且持續上升，評估11月開始確診速度會再加快。而昨天是公費流感接種第一天，單日接種數創下22萬9517人次。

疾病管制署表示，上周門急診類流感就診人次達11萬1536人次，近期持續呈上升趨勢，另近三周上呼吸道感染群聚通報件數仍高，多為校園群聚通報，檢出以流感病毒為主；近四周合約實驗室分離情形以流感病毒為多，以A型H1N1及H3N2共同流行。

疾管署說明，上周新增41例流感併發重症，年齡介於未滿10歲至90多歲，其中35例具慢性病史，37例未接種當季流感疫苗；另新增7例死亡年齡介於60多歲至80多歲，均具慢性病史，其中6例未接種當季流感疫苗。

本流感季截至今重症病例累計781例，年齡層以65歲以上長者為多(占54%)，84%未接種當季流感疫苗，82%具慢性病史；其中死亡171例，73%未接種當季流感疫苗，94%具慢性病史。

疾管署預防醫學辦公室主任林詠青表示，上周新增的流感7名死亡個案，年齡介於60~80歲，均有慢性病，發病後因為感染流感併發肺炎死亡，平均發病到死亡日約為一周。

流感41例重症中，年齡小於10歲到90幾歲，年齡最小的是一名南部六歲女童，沒有慢性病史，九月下旬出現發燒、流鼻涕，後來出現意識改變，送急診檢驗發現感染流感併發肺炎與急性腦病變，送加護病房治療，住院後四天後轉入一般病房治療，兄弟姐妹也有Ａ型流感，不排除是家戶內感染。

疾管署呼籲，年紀小的兒童幼童感染後，可能併發肺炎、腦部病變風險高，要注意是否有神經醫學病發，或是意識改變、抽筋、抽搐等，若出現高風險症狀，應儘速就醫。

曾淑慧表示，這波流感高峰，預估11月初開始，確診速度會更快，大約明年1月中旬到達最高峰，並至二、三月後和緩下來。