《科技》英特爾愛爾蘭新廠 啟動Intel 4製程量產

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【時報記者林資傑台北報導】英特爾（Intel）宣布位於愛爾蘭萊克斯利普（Leixlip）的新廠Fab 34正式啟用，並啟動採用極紫外光（EUV）技術的Intel 4製程量產，為歐洲首次於量產（HVM）階段使用EUV，逐步實現4年5個節點計畫、並推出新一代領先產品的目標。

英特爾指出，愛爾蘭新廠Intel 4製程啟動量產，為即將推出的一系列產品奠定基礎，包括代號Meteor Lake、為人工智慧（AI）PC打造的Intel Core Ultra處理器，以及2024年將推出、以Intel 3製程生產的新一代Intel Xeon處理器等。

英特爾表示，Intel 4採用的EUV技術廣泛用於先進半導體製程，支援人工智慧（AI）、高階行動網路、自駕及新資料中心和雲端應用等最精密的運算應用。英特爾目標在4年內實現5個節點，以及在2025年前重返製程技術領先地位，使EUV技術至關重要。

隨著位於愛爾蘭萊克斯利普的Fab 34新廠正式啟用，加上英特爾規畫在德國馬德堡（Magdeburg）投資興建的晶圓廠、以及在波蘭樂斯拉夫（Wroc?aw）的組裝測試廠，將在歐洲率先建立起端對端的先進半導體製造價值鏈。

英特爾指出，歐洲作為AI、電信通訊、數據中心、汽車等尖端技術產業中心，亟需深具韌性的先進半導體供應鏈。英特爾致力於幫助歐洲實現技術願景，進而建立深具韌性且地域平衡的全球半導體供應鏈。

Intel 4製程技術在英特爾位於美國奧勒岡州的開發廠進行製程開發和早期量產，相較於早期技術，大幅改善效能、功耗和電晶體密度。執行副總裁暨技術開發總經理Ann Kelleher表示，Intel 4製程技術移轉至愛爾蘭量產，可謂邁向歐洲先進製造的一大進展。

英特爾執行副總裁暨全球營運長Keyvan Esfarjani表示，隨著集團持續推動170億歐元的投資，愛爾蘭營運象徵了重要里程碑和勝利，運用EUV技術，將英特爾最新、最出色的Intel 4技術導入Fab 34、愛爾蘭和歐洲。

英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）表示，矽島（silicon isle）一直是英特爾長期策略核心，Fab 34的落成將有助於實現歐盟目標，建立更具韌性且永續的半導體供應鏈，並幫助英特爾繼續往重返製程領先地位的目標邁進。