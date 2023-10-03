普丁暗示競選總統 若再連2任將當到83歲

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2024年俄羅斯總統選舉競選活動將於下個月開跑，消息人士透露，俄羅斯總統普丁暗示他將競選連任。外媒指出，如果普丁參選並再次當選，他將至少繼續執政至2030年。

據《路透》3日援引《生意人報》（Kommersant）稱，俄羅斯官員們懷疑普丁可能會宣布他將參加明年3月的選舉。俄羅斯大選將於2024年3月17日舉行，如果沒有總統候選人獲得過半票數，第2輪選舉將於4月7日舉行。勝選候選人預計5月7日宣誓就職，執政至2030年5月7日。

回溯俄羅斯前任總統，也就是俄前總統葉爾欽（Boris Yeltsin），於1999月12月31日突然宣布辭職，時任總理普丁走馬上任，接替葉爾欽成為署理總統。普丁在2000年大選，首次當選總統，爾後於2004年連任。

由於俄羅斯憲法規定，總統任期限制為2任，普丁2008年卸任後退居第二線，由其於擔任聖彼得堡副市長時一手提拔的麥維德夫（Dmitry Medvedev）當總統。麥維德夫於任內修憲，將總統任期由4年改成6年，然後下一屆選舉再由普丁披甲上陣。普丁於2012年再次當選總統，並於2018年成功連任，又贏得一個6年的任期。如今，普丁已在俄羅斯執政超過20年。

另外，根據俄羅斯2020年憲法修正案，總統連任任期由不得超過2屆，改為總任期不得超過2屆，而此前的總統的任期數字歸零。普丁因此可再次競選，惟根據憲法修正案，無論連任與否，他未來只能再當選2次。

不過，普丁將在10月7日迎來71歲生日，他現在任期在2024年屆滿後，若再連任2屆總統到2036年，屆時將高齡83歲。